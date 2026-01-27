Златка Падинкова: Искат ли ви пари или банкови данни по телефона - ало измама е

"На този етап, за щастие, не се използва темата за еврото за ало измами, но се използват класическите методи - даване на пари роднина за лечение след ПТП, освобождаване от ареста, освобождаване на пратка", коментира в "Тази сутрин" по bTV Златка Падинкова - началник сектор "Измами" в ГДНП.

"Характерно е, че ало измамите в България не се извършват от територията на страната. Използва се манипулиране на номера - изписва се непознат български номер, но човекът говори с източен диалект, казва се например, че някой иска да изтегли пари от сметката на измамения и уж трябва да се предотврати теча на данни", обясни Падинкова.

И допълни: "Ако назад в годините имаше намаление, сега отчитаме ръст в случаите".

"От Румъния се извършват много от ало измамите. От Чехия също има - преди няколко години с колеги задържахме група българи. Румъния е удобна, защото е близо и защото го има комфорта, че не се извършват престъпления срещу сънародници. Основно се задържат "мулета". Ако своевременно се подаде сигнал, не само ги задържаме, а и спестяваме пари на хората", обясни още тя.

"Ало измамите са едно екзотично престъпление, при което нямаш много доказателства. Извършват се дистанционно, а сим картите се унищожават непосредствено. Измамниците ползват мулета, които транспортират сумите през граница. Има и жертви, които са заблудени и отиват чак до границата, за да предадат парите".

Падинкова обясни, че психологическият натиск помага на извършителите - има авторитет, защото някои се представя за полицай, адвокат, лекар и т.н. Помага и спешността, защото трябва да действаш сега, на момента, така те убеждават жертвите и не им дават време да се мисли. "Казват на жертвите, че трябва да се пази в тайна, иначе няма да се получат нещата - при сценария с полицейска операция това е най-честото явление".

"Жертвите не са наивни, те се страхуват. Шок, страх, манипулация - това е в основата на ало измамите", коментира още Падинкова.

"Много пъти съветваме едно и също - без значение кой се обажда, ако се искат пари и данни - това е телефонна измама. Изуственият интелект със сигурност ще се използва за наподобяване на глас на роднина. Измамите са сред най-модерните престъпления и технологиите са допринесли за тяхните развития".

"Романтичните измами продължават - много хора стават жертви, друг е въпросът колко от тях подават сигнал. Случвало се е да трябва да убедим човека, че е жертва на ало измама, защото те искат да продължат контакт, да си плащат за любов, когато им липсва внимание".

За хвърлянето на пари през терасите Падинкова обясни: "Още има такива случаи, оставят ги и под пейки, в кошчета за боклук, измамените следват инструкциите на измамниците".

"Най-важното е, че ако някой получи обаждане по телефона и се искат пари или банкова информация, това е ало измама", наблегна тя.