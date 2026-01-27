Андрей Райчев: База на съюз между Радев и синьото е решение за правосъдната система

Между Европа и САЩ се натрупва напрежение с известна последица - тя ще остане без защита при рязък ход

Вълна има, но не се знае колко е голяма. При Симеон доведе до 120 депутата, при Борисов до 116. Сега пак имаме вълна, но никой не може да каже колко е голяма. В момента нещата изглеждат така: 40%:20%:20%. Ако изборите са днес, милион души ще гласуват за Радев и по половин милион за ГЕРБ и за ПП-ДБ. Това означава между 80 и 100 депутати, защото има още 20% за други. Но в момента се мерят нагласи, а не намерения. Това са нагласите на 2,5 милиона хора, а реално ще гласуват 3-3,5 милиона. Тоест има един милион, за които не се знае къде ще отидат.

Този анализ направи социологът Андрей Райчев пред Нова тв.

И тук идва огромното противоречие и Радев затова избяга от този казус със Съвета за мир. Нагласите на сините са анти-Тръмп по руската линия, защото той иска Украйна да отстъпи. И съответно евентуалният съюзник на Радев - не да управлява, а залогът, който те са сложили, не е съвместното управление, а решаването на въпроса с правосъдната система. Това е базата на съюза между Радев и синьото и този съюз много ясно се вижда по репликите на самото синьо - Асен Василев въобще не споменава Радев, въобще не споменава Украйна и говори за съдебната реформа. Същото важи и за "Да, България". Но не е така с Атанасов и ДСБ, обясни Райчев. Всичко е много тънко и намесата на този въпрос с Тръмп много рязко може да счупи гърнето, допълни той.

А по повод подписването от България на документа за създаването на Съвета за мир, той обясни: Радев решава да не влезе в този филм, този филм остана в главата на правителството, който подстъпи по единствения възможен начин за тях - каза да.

Между Европа и САЩ се натрупва напрежение с неизвестен изход, но със съвършено известна последица, ако Европа направи рязко движение - тя ще остане без защита. Няма абсолютно никакви шансове Украйна да се удържи без САЩ и самата Европа няма начин да се защитава. Каквато и политика да предприеме вбъдеще Европа, сега трябва да приеме това, което правят САЩ. И не го казвам аз, а го казва Рюте: Ние въобще нямаме отбрана без САЩ. Такава отбрана би могла да се появи, това е процес след 10 г. и ако изхарчим трилион. И не сме решили кой командва нашата войска - френския президент ли, друг ли, ние не сме подготвени, каза Райчев.

Малко сме в крайност - очакваме всичко да е ясно от първия момент, очакваме този борд да е нещо голямо и значимо и оттам се възбуждаме толкова много. Не виждам в хартата на този борд друго, освен полиране на имиджа на Тръмп. Това нещо ми се струва малко или много с размера на проява на учтивост, коментира политологът Любомир Стефанов.

Ние бързо скачаме върху главата на тези хора, но мислете и друго - ЕС няма категорична позиция, допълни той.

Това да си човек на Тръмп в България не е чист минус. Радев не искаше да обере негативните елементи от това. Ще възникне някакъв ред в света. Тръмп е в разгара се. Предстои срещата на тримата големи в Пекин. Най-сензационното в този съвет е участието на Лукашенко и очакването на появата на Путин. Това е гигантско изпитание за Европа и не знам как ще се справят европейските лидери, които се клеха, че това е сатана, а сега ще ходят на среща с него. Липсва Тайван, каза още Райчев.

Задачата на нашите е двуяка - да не правят необратими движение. Твоя е хем, хем - подписано, но може да не го ратифицира парламентът, допълни той.

Всички бавят заради тези нови отношения Русия - Китай - Америка, каза още социологът.

Американците не надничат зад всеки шубрак в България, нито руснаците. Трябва малко по-реалистично да гледаме на мястото си, коментира още Стефанов.

Чакаме формата, в която Радев ще се яви, тя е съвършено непозната. Те имат да решат движение или партия. Очевидно е, че трябва движение, но там има сили, които искат партия веднага. Защо движение - защото, за да имаш партия, трябва да имаш 10 хиляди телефона по градове и села, а те няма на кого да се обадят. И затова е логично - не само да вземат регистрацията на две партии, а да кажа: всички, които са против статуквото, са с мен. Но да са решили това, коментира още Райчев.