ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Христо Михайлов: Парковете “Витоша” и “Врана”...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22168081 www.24chasa.bg

49 пожара са изгасени у нас за последното денонощие

732
Пожар СНИМКА: Pixabay

В страната за последното денонощие са ликвидирани 49 пожара, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 99 сигнала за произшествия.

При пожарите няма загинали или пострадали граждани.

С материални щети са възникнали 25 пожара, от които 11 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 24 пожара.

Извършени са 46 спасителни дейности и помощни операции. От тях осем са били при катастрофи, а 36 за оказване на техническа помощ.

Четири лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

Пожар СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)