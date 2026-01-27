Един загинал, 26 ранени при катастрофи в страната за последните 24 часа

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, а 26 са ранени. Това съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали и загинали са 18.

В София са регистрирани 35 леки катастрофи и три тежки, при които има трима ранени.

От началото на месеца са станали 337 катастрофи с 31 загинали и 414 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 337, загиналите са 31, а ранените 414. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с десет повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.