Полицията послуша жалба на гражданка срещу автоджигитите в Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На улица „Неофит Бозвели" е предвидено поставянето на стационарна камера за контрол на високата скорост с цел предотвратяване на движението на МПС покрай къщите на жителите като по писта, съобщиха от МВР.

От страна на полицейската дирекция в Монтана е създадена организация за засилен контрол, който ежедневно се извършва от дежурните наряди и сектор „Пътна полиция".

Директорът на ОД на МВР – Монтана ст. комисар Пламен Томов отговори с тези строги мерки на гражданката Маргарита Илиева, която бе подала жалба срещу преминаването на автомобили с висока скорост в техния район.

„Благодаря на ръководството на ОД на МВР за оказаното съдействие, че погледна сериозно на поставения проблем и взеха мерки за опазване живота и сигурността на пешеходците на кръстовището между улиците „Неофит Бозвели" и „Ангел Кънчев", каза Маргарита Илиева.

След направен анализ е установено, че на улица „Неофит Бозвели" през 2025 г. са регистрирани общо 3 престъпления, уточняват още от ОД на МВР-Монтана.