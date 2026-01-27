ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион се вряза в ТИР на "Капитан Андреево", шофьорът загина (Обновена)

Тирове. СНИМКА: Архив

Турски шофьор на камион е загинал при катастрофа, станала причина за затварянето на магистрала "Марица". Инцидентът е станал на 27 януари малко след 6,30 часа на 104 километър. Водач на турски ТИР, по неизвестни засега причини, се ударил в молдовски камион, спрял в аварийната лента.

Турският шофьор е открит мъртъв в кабината. Все още не е ясно дали е починал преди удара или в следствие на катастрофата. Трафикът на тежкотоварни автомобили е спрян, а за леките коли е създаден обходен маршрут през Свиленград.

