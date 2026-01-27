ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишен шофирал с 2,13 промила в Шивачево

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22168742 www.24chasa.bg

Мъж получи условна присъда в Казанлък заради пълнители за електронни цигари с наркотик

Ваньо Стоилов

[email protected]

1344
Снимка: Архив

Районният съд в Казанлък наложи наказание осем месеца лишаване от свобода, чието изпълнение отложи за срок от три години, на 20-годишния К. М., неосъждан, съобщиха от съда.

С одобрено споразумение обвиняемият е признат за виновен в това, че на 22.10.2025 г. в  Казанлък, без надлежно разрешително съгласно закона, е държал високорискови наркотични вещества - кафеникава вискозна течност, съдържаща се в осемнадесет броя пълнители за електронни цигари, съобщиха от съда. След изготвена физико-химична експертиза в течността е установено наличието на хексахидроканабинол , един от много канабиноиди, съществуващи в растението канабис.

Съдът постанови пълнителите, останали след анализ на съдържанието им, да бъдат унищожени по надлежния ред.

Одобреното от Районен съд – Казанлък споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)