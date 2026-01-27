Мъж получи условна присъда в Казанлък заради пълнители за електронни цигари с наркотик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районният съд в Казанлък наложи наказание осем месеца лишаване от свобода, чието изпълнение отложи за срок от три години, на 20-годишния К. М., неосъждан, съобщиха от съда.

С одобрено споразумение обвиняемият е признат за виновен в това, че на 22.10.2025 г. в Казанлък, без надлежно разрешително съгласно закона, е държал високорискови наркотични вещества - кафеникава вискозна течност, съдържаща се в осемнадесет броя пълнители за електронни цигари, съобщиха от съда. След изготвена физико-химична експертиза в течността е установено наличието на хексахидроканабинол , един от много канабиноиди, съществуващи в растението канабис.

Съдът постанови пълнителите, останали след анализ на съдържанието им, да бъдат унищожени по надлежния ред.

Одобреното от Районен съд – Казанлък споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.