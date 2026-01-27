Оставиха в ареста мъж, обвинен за кражба на вещи и опит да тегли пари с чужда банкова карта

Окръжният съд в Стара Загора остави в ареста мъж, обвинен за кражба на вещи от незаключен апартамент и опит за използване на чужда банкова карта, съобщават от съда. Мярката за неотклонение "задържане под стража" е наложена на 35-годишния Г.М.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 22.01.2026 г. в Стара Загора, от апартамент, отнел чужди движими вещи - пари и вещи, от владението на собственика им, с намерение противозаконно да ги присвои. Кражбата е извършена в условията на опасен рецидив.

Привлечен е като обвиняем и за това, че на същата дата в град Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, направил опити да използва платежен инструмент - банкова дебитна карта, без разрешение на титуляря й.

Съдът, след анализът на събраните доказателства, прие, че те са достатъчни, за да обосноват предположение, че обвиняемият е съпричастен към престъпленията, за които е привлечен в това си качество. Наличието на обвинение за престъпление, извършено в условията на опасен рецидив, по смисъла на закона, обосновава опасността И. Г. да се укрие и да извърши друго престъпление.

От друга страна, данните, съдържащи се в справката му за съдимост, както и тези от криминалистическата справка, сочат, че обвиняемият е лице с лоши характеристични данни. Той е осъждан многократно. Заради всички тези обстоятелства съдът прие, че целите на мерките за неотклонение ще бъдат постигнати с най-тежката - "задържане под стража".

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в 3-дневен срок.