21-годишен шофирал с 2,13 промила в Шивачево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Млад шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево, съобщиха от пресцентъра на областната полиция в Сливен.

Нарушителят е 21-годишен водач на лек автомобил „Форд Торнео“, като проверката е извършена днес около 00:35 часа в град Шивачево. Пробата за алкохол, направена на място с техническо средство, е показала 2,13 промила, което надвишава допустимата граница от 0,5 промила за водачи на автомобили.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство, съобщи БТА.

В Нова Загора в началото на годината се състояха няколко протеста срещу шофирането след употреба на алкохол. Недоволството бе провокирано от трагичен инцидент в града, при който водач с отнета шофьорска книжка и положителна проба за алкохол причини смъртта на двама души.