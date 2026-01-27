ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишен шофирал с 2,13 промила в Шивачево

Полиция СНИМКА: Архив

Млад шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево, съобщиха от пресцентъра на областната полиция в Сливен.

Нарушителят е 21-годишен водач на лек автомобил „Форд Торнео“, като проверката е извършена днес около 00:35 часа в град Шивачево. Пробата за алкохол, направена на място с техническо средство, е показала 2,13 промила, което надвишава допустимата граница от 0,5 промила за водачи на автомобили.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство, съобщи БТА. 

В Нова Загора в началото на годината се състояха няколко протеста срещу шофирането след употреба на алкохол. Недоволството бе провокирано от трагичен инцидент в града, при който водач с отнета шофьорска книжка и положителна проба за алкохол причини смъртта на двама души.

Полиция СНИМКА: Архив

