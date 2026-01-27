Ректори: GEN Z знае всичко, но ученето ще даде на бизнеса умни лидери

Университетите трябва да изграждат лидери - имаме остър дефицит, категорична бе Илияна Йотова

Имаме двойно повече чуждестранни студенти. №1 сме в ЕС по привлечени чуждестранни студенти по медицина. Все повече от отличниците ни остават тук, каза Красимир Вълчев

Бизнесът трябва да работи пряко с университетите, защото образованието и науката ще ни изкарат от всички кризи, а не политиците, каза проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов

Най-големият приоритет на Европа е увеличаване на средствата за иновации, знания, научно-изследователска дейност, както и да има уеднаквяването на дипломи, каза Йорданка Чобанова

Висшите училища са светските катедрали на съвременните общества. Те се нареждат сред институциите с най-голямо доверие, категорична е проф. д-р Пепка Бояджиева

Бизнес, държава и висшите училища ще работят заедно за по-добра наука, която да движи икономиката и обществото ни напред. Новото поколение GEN Z e различно, то знае всичко, но трябва да се научи да оцелява и бурни води и да учи повече. А бизнесът у нас чака умни млади лидери, които от стажанти да изкачат стълбицата до директори. Това стана ясно от трендовете очертани на Новото издание на рейтинга на висшето образование даде отговор за най-добрите по професионални направления, а "24 часа" във вторник раздаде отличия на стилна церемония в NV Tower. Това бе десетата поред церемония "Академичните оскари".

Българските висши училища получиха своите призове от Рейтинга на висшите училища в България.

20 ректори, ръководителят на представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова, министърът на образованието Красимир Вълчев, председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова, председателят на БАН чл. кор. Евелина Славчева, председателката на Националната агенция за оценяване и Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова, проф. Лилия Вълчева, председател на синдикат Висше образование и наука към КНСБ, бизнес лидери, бивши министри на образованието.

Рейтинговата система се изготвя по поръчка на Министерството на образованието и науката, а церемонията по награждаването се организира от вестник „24 часа". Правим го в партньорството с компаниите компаниите "Минстрой Холдинг", "Кауфланд България", "УниКредит Булбанк", "Главболгарстрой Холдинг", "Геотрейдинг", "Холдинг КЦМ 2000", "A1", "Аурубис България", "Трейс Груп Холд", "ДПМ Металс".

Президентът Илияна Йотова откри 10-ата церемония "Академични оскари". СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ, ГЕОРГИ КЮРПАНОВ, НИКОЛАЙ ЛИТОВ И ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

"Учете младите освен на знания, да бъдат и добри управленци - дали в компанията, дипломацията, политиката. Днес се говори за лидерство много често, защото тази тема е актуална. Имаме остър дефицит на лидерство в национален и международен план". С този апел към академичната общност и бизнесът се обърна президентът Илияна Йотова.

Чакам този ден с най-голямо нетърпение, защото от самото начало съм партньор на тази кауза и винаги ще бъда. За мен науката и образованието са най-важните неща, които ще ни изкарат от всички кризи, а не политиците. Бизнесът трябва да работи пряко с университетите. Пример е Българската минно-геоложка камара, които работим пряко с университетите. „Минстрой Холдинг" дава 20 стипендии на УАСГ, 20 стипендии на Минно-геоложкият университет. И "Елаците-Мед", Челопеч и "Асарел-Медет" работят с университетите и дават стипендии и подпомагат обучението, а това е задължение, а не привилегия, каза проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов. Той е зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, председател на Съвета на директорите и собственик на Минстрой Холдинг АД, председател на настоятелството на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" и член на настоятелството на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Министърът на образованието Красимир Вълчев

На 10-а церемония "Академични Оскари" специален акцент е как висшето образование да подготвя мениджъра лидер и кои умения днес трябва да се насърчават.

Във "Визионерите" поканихме четирима умни българи, които водят своя бизнес и екип в успешна посока - Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк", Иван Чернев, изпълнителен директор на "Кауфланд България", Доминик Хамерс, изпълнителен директор на групата "Геотехмин" и Максим Бехар, председател на настоятелството на УНСС, основател на M3 Communications Group и водещ PR експерт.

Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк"

За "УниКредит Булбанк" работата с университетите е топ приоритет. Банката е известна като източник на кадри и работим в много близко партньорство с университетите. Над 700 младежи през миналата година са минали през нашите стажантски програми. Повече от 30% от стажантите започват работа при нас. Над 50% от новоприетите ни служители пък са под 30 г. Това е добра практика и аз лично тръгнах като стажант, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк".

Иван Чернев, изпълнителен директор на "Кауфланд България"

Иновациите са огънят, който движи бизнесът, образованието и държавата напред. А симбиозата между тях ни водят напред. Бизнес академия Kaufland - УНСС създадохме за 10 минути. Всичко започва с лична кауза, продължава със стратегия и се движи от мотивацията. През нея преминава около 200-300 студенти, с конкретни проекти. През миналата седмица имахме събитие в Пловдив, където студентите се бяха подготвили с конкретни проблеми и презентираха решенията им. 50% от студентите остават на работа в нашата централа, а 30% извън нея . И аз започнах като практикант в "Кауфланд Германия", когато имаш страст и обич към науката ще се движиш напред, но без науката няма иновации и растеж, каза Иван Чернев, изпълнителен директор на "Кауфланд България".

Доминик Хамерс, изпълнителен директор на групата "Геотехмин" .

В минния сектор е много важно да си сътрудничим с университетите. Ние провеждаме лекции, даваме стипендии и провеждаме стажантски програми. Каним и студентите на производствени екскурзии. При нас имахме по-скоремн брой стажанти, заради спецификата на работата ни - 49 стажанти. Някой са вече назначени при нас. Проучване показва, че през 2030 г. 70% от работниците ще бъдат млади хора и няма как да не обърнем лице към тях. По мое време нямаше стажантски програми, каза Доминик Хамерс, изпълнителен директор на групата "Геотехмин".

Максим Бехар, председател на настоятелството на УНСС, основател на M3 Communications Group и водещ PR експерт.

Проблемът днес не е в това студентите да идват на стажове в нашите компании, а желанието. Преди 20 г. всяка събота и неделя съм мел улици, а през седмицата съм бил на стаж в различни медии. Сега образованието се движи с 20 мили в час, а бизнесът се движи със 100 мили, и проблемът е в разминаването на скоростта. Трябва да разбираме младите и поколението Gen Z. За първи път имаме поколение, което знае повече от нас, заради медийната революция. Трябва да имаме специално внимание към това поколение. Аз го наричам лесното поколение, защото не са имали трудни години - не са преживели глад, кризи, опашки и войни. Нашите студенти трябва да са се изправили пред бури и проблеми, а това могат да направят само в нашите компании. Те могат да са мини бури, но могат и да са силни. 60% от колегите ми са Gen Z, но по нищо не личи, че са студенти, защото се справят отлично. Важно е да говориш с младите на техния език, каза Максим Бехар, председател на настоятелството на УНСС, основател на M3 Communications Group и водещ PR експерт.

Цветанка Минчева каза още, че младите стажанти и нейни колеги в банката са се справили много добре с еврото и смяната на валутата. Адаптивността е най-важното нещо. Ако бурите преди се случваха веднъж на 5-10 години, сега те са всяка седмица. Това изисква нови умения. Затова е изключително важно да сме заедно с университетите и да сме близо до тях, за да покажем реалността. Ако преди се подготвяха хора, които да знаят много, сега чат Джи Пи Ти знае повече. Затова ни трябват хора, които са способни да допрат различната информация от различни места и да я свържат. А това става само с хора, които са готови да се адаптират. Защото това, което ги учим днес, най-вероятно ще е старо, когато те излязат на пазара на труда, каза още главният изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк".

Искам да говоря за хоризонт за развитието - интерактивност, проактивност. Ние трябва да сме готови да чуем младите хора. Младите хора виждат проблемите и са готови да ги идентифицират. Това значи, че лидерите трябва да си променят софтуера. Защото критиката е шанс, иновация, каза Иван Чернев, изпълнителен директор на "Кауфланд България".

При нас сътрудничеството между университетите и бизнеса е да се предизвикаме. Идеята е бизнесът да предизвиква академичната среда, да идва с нови решения. А те - да ни предизвикат да инвестираме в нови технологии, да дадем модерна среда. Студентите днес имат достъп до всякаква информация. Искат всичко да стане веднага. А в минната дейност сроковете са по-различни. Отговорност, лоялност, ангажимент са най-важните качества, за които им казваме, че трябват в нашия сектор. 30% от Gen Z искат на 2 години да си сменят работодателя. За 2 години какъв принос ще даде на работодателя? Но това е реалността и ще трябва да намерим един език с тези хора, за да може средата у нас да е адекватна, каза още Доминик Хамерс, изпълнителен директор на групата "Геотехмин".

Ние вече сме партньори с висшите учебни заведения. Когато студентите се сблъскват с бурята, с истинските проекти изплуват. Езикът, на който говорим, е най-важното нещо. Защото нашите приятели, които са до 25 г., мислят по различен начин и знаят повече от нас. Преди години в Чехия плод и зеленчук слага табела - "Пролетариати от всички страни, съединявайте се!". Попитали продавача защо я е сложил, а той отговорил, че е "за да е по-спокоен". Канадският премиер я прехвърли към 2026 година и заяви, че вече трябва да свалим табелите. Това важи и за образованието. Трябва да свалим табелите и да си кажем: "Опа". Тези хора знаят много, работят с изкуствен интелект, допълни още Максим Бахар.

Смятам, че висшите училища са светските катедрали на съвременните общества. От една страна, те са отделени от обществото, „вън от него", институции, функциониращи в съответствие със собствени принципи и ценности (академична свобода, институционална автономия) и в които студентите се радват на специфичен начин на живот. От друга страна обаче, те са част от обществото, която има изключително важно значение за развитието на всички негови сфери.

И както има различни катедрали, така има и различни висши училища и университети – големи и стари като Нотр Дам и „Св. Александър Невски", новопостроени – като „Св Йосиф", или малки като „Св. Магнус" в Шотландия, „Св. Богородица" в Трън и „Успение Богородично" в Силистра. И само когато е налице цялото това многообразие, висшето ни образование може да отговори на нарасналите и бързо променящи се индивидуални и обществени потребности и очаквания. Проведени изследвания показват, че у нас висшите училища се нареждат сред институциите, които се ползват с най-голямо доверие сред хората (над 50%) – банките, църквата, армията, изпреварвайки полицията, Президента, Европейския съюз, каза проф. д-р Пепка Бояджиева от БАН, професор от Института по философия и социология при БАН и водещ експерт, разработил концепцията за рейтинга на университетите преди 15 г.



Благодаря на "24 часа", че за 10-и пореден път организира "Академичните оскари". Висшето образование има нужда от признание, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той благодари и на института "Отворено общество", който участва в изработката на рейтинга. Имаме рейтингова система, с нея бяха направени много политики. Системата има нужда от подкрепа, ако заложим на образованието имаме най-голям шанс да просперираме. През годините ректорите са подкрепяли трудни решения, които са се отразявали тежко на техните университети, каза Вълчев.

И обясни, че имаме два пъти увеличение на чуждестранните студенти за 5 години. На първо място сме по чуждестранни студенти в ЕС по медицина на 1 милион жители. Отличниците ни пък все повече избирали да останат тук.

Ако искаме да живеем добре и да прескочим т.нар. капан на средните доходи, то трябва да заложим на образованието. За да просперираме, трябва да имаме доверие на системата, да я подкрепяме, каза още Вълчев.

Министър Вълчев награди проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Министър Вълчев награди проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - университетът с най-много първи места по направления - 22.

"Живеем в особено време, трябва да налучкаме езика на младите, но не да и създаваме у тях усещането, че светът започва с тях. Ако успеем да им обясним колко малко знаят за света, ще ги направим търсещи хора, които искат да вървят напред, да решават новите сложни проблеми и да формират сами своето виждане към света", каза проф. Вълчев.

И се обърна към завършващите студенти с четири пожелания, за да са успешни: да откъснат за момент поглед от своите телефони, защото светът през тях не е истинският. Трябва да отворят сетивата си, за да получават сигналите на света. Да работят с ума си, което ще ги направи истински знаещи, можещи и силни, за да ни преведат през кризите. И последно, независимо с какво се занимават, да го правят със сърце. Иска се много сърце, за да продължиш и да стигнеш мечтата си, заключи проф. Вълчев.

Проф. Георги Венков, ректор на Технически университет-София получи приза си от чл.-кор. Евелина Славчева, председател на БАН.

Проф. Георги Венков, ректор на Технически университет-София получи приза си от чл.-кор. Евелина Славчева, председател на БАН. Техническият университет е с 6 първи места по направления, и то в така важните за икономиката технически специалности.

Много съм щастлива да връча наградата именно на ТУ-София. Това е университетът, който подготвя така нужните кадри в днешния свят, а е и наш партньор. Те дават знания не само от масовите средства за информация и Изкуствен интелект, но и тези, за които се изисква труд, каза чл.-кор. Евелина Славчева.

Проф. Венков обясни, че за него е чест, че за поредна година ТУ-София е пръв в 6 професионални направления. 6 "Академични оскара", 6 доказателства за високо качество на образованието, за високи научни изследвания, но и висока оценка от потребителите и бъдещите работодатели. Надявам се, че и тази година ще успеем да отговорим на високите изисквания, каза проф. Венков. Той поздрави и другите ректори на висши училища и ги призова заедно да продължат мисията да докажат, че висшето образование у нас е на високо ниво. Призова да се поставят по-високи цени и да се достигат световни рейтингови системи.

Ръководителят на представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова награди проф. Бойчо Ланджов, ректор на Медицинския университет - София.

Това е едно прекрасно събитие, което събира интелекта, цвета на нацията, и то по хубав повод. Много съм щастлива, че точно аз давам наградата на МУ, скоро бяхме заедно на международна конференция, организирана от тях, където бяха отчетени резултатите от академичната им програма. Над 280 учени, 22 големи научни проекта и разработки в най-наболелите теми, свързани със здравето в нашето общество. Те са финансирани с европейска подкрепа, но и са на европейско ниво. Много съм щастлива, че давам наградата точно на МУ, защото резултатите от академичната им програма са над 280 учени, 22 големи научни проекта и разработки в най-наболелите теми, свързани със здравето в нашето общество. Те са финансирани с европейска подкрепа, но и са на европейско ниво. Това е един от университетите, който обучава най-много чуждестранни студенти, каза Йорданка Чобанова.

И изрази увереност, че в тези несигурни времена има нещо сигурно - и това е знанието. Това е активът, който ще увеличава стойността си във времето. Затова и най-големият приоритет на Европа е увеличаване на средствата за иновации, знания, научно-изследователска дейност, както и да има уеднаквяване на дипломи и лесен трансфер на пенсионни права.

Да утвърждаваш лидерската позиция е изключителна отговорност, Доста по-лесно е да спечелиш приз от раз, но когато продължаваш да печелиш, е изключителна отговорност да утвърждаваш лидерската позиция, защото обществото има изключителни изисквания към нас, особено когато става въпрос за здравеопазване, каза проф. Бойчо Ланджов.

Предизвикателство за цялото висше образование е и влизането ни в Еврозоната, защото трябва да сме конкурентоспособни не само на европейско, но и на световно ниво. Имаме капацитет и потенциал - постигаме го с инвестиции в квалифицирани кадри, съвременни методи за обучение, модернизация на базата, оптимизация на администрацията, категоричен беше проф. Ланджов.

А тайните на успеха според него се крият в баланса между традициите, които в МУ се градят повече от 100 години, и сблъсъка с нови идеи.

Велислава Задурян, директор Човешки ресурси на "УниКредит Булбанк" отличи проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС.

УНСС е университет с традиции и история във висшето образование у нас. Този приз е признание за усилията им. "УниКредит Булбанк" и УНСС създадохме реален мост между образованието и практиката в бизнеса, каза Велислава Задурян, директор Човешки ресурси на "УниКредит Булбанк". И ги призова да продължават да палят интереса на студентите.

Проф. Димитров обясни, че 5000 бакалаври и магистри завършват университета за година. И обясни, че само в залата има поне 15 души на високи позиции, които са възпитаници на УНСС. Наши възпитаници са и Николай Младенов и Кристалина Георгиева, каза още той.

Иван Чернев, изпълнителен директор на "Кауфланд България" награди проф. Мирослав Дачев, ректор на НАТФИЗ.

Заедно те имат и обща инициатива - преди 2 месеца "Кауфланд" отвори нов филиал с културна част. Това е пример за симбиоза - от всеки клиент се отделят няколко евроцента във фонд, изграден с НАТФИЗ, който ще инвестира в образование за деца. Това е приносът ни към обществото, което няма нужда само от иновации, а и от култура, разказа Чернев.

Тази награда е за всички - и студенти, и партньори. Университетът няма стени, той живее заедно с всичко останало, иначе се изолира и умира, каза проф. Мирослав Дачев. Той опроверга тезата, че младите, които идват в университета днес, са по-умни. "Ако бе така, веднага трябва да закрием университетите. Да не се бъркаме с лесния достъп до информация и това, че всяко поколение става все по-знаещо. Университетите дават и компетентности - умения и нагласи, които няма как да се придобият в социалните мрежи, те изискват общуване. Заедно със семействата ние възпитаваме и създаваме гражданите на България", допълни проф. Дачев.

Миглена Узунова - Цекова, старши директор „Човешки ресурси" на А1 отличи д-р Джей Даниел Минингер, президент на Американски университет в България.

В А1 вярваме в изграждането на мост между младите хора и тяхното бъдеще. Разковничето между бизнеса и академичната общност е, че дават знанията и уменията на младите, каза Миглена Узунова - Цекова, старши директор „Човешки ресурси" на А1.

Минингер благодари на признанието. Гордеем се, че сме институция мост, добави той. И обясни, че през 2026 година АУБ, НБУ и Бургаския свободен университет ще отбележат 35 години от създаването си.

зпълнителният директор на "Геотрейдинг" Румяна Иванова. Тя връчи награда на проф. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложкия университет.

Нека студентите да са отговорни, да трупат знания и да взимат опит от предшествениците си, в диалог с бизнеса те могат да се подготвят за предизвикателствата, пожела на студентите изпълнителният директор на "Геотрейдинг" Румяна Иванова. Тя връчи награда на проф. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложкия университет. Компанията предоставя стипендии и практически опит на студентите от университета.

А проф. Копрев обяви, че от тази година започва и дуално обучение в минните компании и всяка седмица студенти ще имат възможност да работят реално в тях. Това става възможно, благодарение на доверието от страна на индустрията и спокойствието в лицето на министър Вълчев.

Емил Ангелов, главен изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой Холдинг", награди доц. Гичка Кутова, ректор на УАСГ.

В "Главболгарстрой Холдинг имаме малко повече от 3000 служителя. Около 800 са инженери, строително-технически ръководители. Повечето са завършили УАСГ. Наблюдавал работата им ежедневно и затова смело мога да кажа, че наградата на УАСГ е заслужена, каза Емил Ангелов.

Доц. Кутова благодари на преподавателите, че вече 15 години неизменно са първи. Изтъкна и приноса на студентите. Преди месеци дори направили съвет на бизнеса. Там имало и задачи от работодатели, което позволявало на студентите да се упражняват. Целта била университета да е близо до практиката. Архитектура трябва да се учи на строителната площадка, затова постоянно имаме партньорства с бизнеса. Да изграждаме млади хора, които да са строителите на България и да отговарят на предизвикателствата на времето, пожела си доц. Кутова.

Румен Цонев, главен изпълнителен директор на "Холдинг КЦМ 2000" награди проф. Галин Иванов, ректор на Университета по хранителни технологии - Пловдив.

Цонев разказа, че той самият има образование по химични технологии и вярва, че хранителните технологии в частност ще бъдат и са в основата на прогреса на човечеството, защото чрез тях може да бъде постигната най-голямата трансформация на суровините. А само така можем да се защитим в променящия се свят.

Качественото образование е споделена отговорност на университетите и бизнесът и в последните години това става все по-ясно. Има чудесни възможности да върнем ентусиазма на младите хора към обучението и науката, каза пък проф. Иванов.

Свилен Стефанов, директор "Киберсигурност и мрежи" в "ДПМ Металс" награди проф. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ.

"Скорост, достъп до знание, симбиоза, адаптивност. Аз искам да добавя безопасност". В ХТМУ има една много интересна специалност - "Индустриална безопасност". "Тази област позволява балансирано и безопасно да вървим напред", каза Стефанов

Проф. Терзиева обясни, че на бюрото й има цели папки с това къде се намират в рейтинговата система на университетите. Финансирането на университета също зависело от рейтинга. Тя поздрави всички ректори.

Д-р Никола Рангелов, председател на УС на БАМИ от името на Аурубис-България връчи отличието на проф. Георги Янков, ректор на Национална художествена академия.

"Горд съм, че от 10 спонсора 6 са от минно-геоложкия сектор". "Гответе се, идва Gen Алфа", каза д-р Рангелов на представителите на висшите училища.

Проф. Янков припомни, че Академията е на първо място вече 130 години. Тя е най-старата образователна и културна институция у нас. "Като притежател на капитанско разрешение, да ви кажа само едно - стига с тези бури. В спокойно води ще стигнем по-далеч", каза проф. Янков.

Проф. Елиза Стефанова, председател на Национална агенция за оценяване и акредитация, връчи три награди. Те бяха получени от проф. Сава Димитров, ректор на Национална музикална академия, Доц. Боряна Иванова, ректор на Аграрен университет - Пловдив и доц. Христо Михайлов, ректор на Лесотехнически университет.

"Агенцията вижда в дълбочина всичко, което се случва във висшите училища и потвърждаваме, че се стремят да правят всичко възможно най-добре", обясни проф. Стефанова. Тя благодари и на медиите, защото през тях се чува доброто, а и не дотам доброто. Агенцията от миналата година също се опитва да покаже добрите примери, като връчва отличие за добро сътрудничество.

Това отличие показва, че нашето изкуство което нито може да видите, нито да стиснете с ръка, може да ви докосне толкова силно и да ви развълнува така, че да се чувствате повече хора и повече достойни, каза проф. Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия при получаването на наградата.

Доц. Боряна Иванова, ректор на Аграрен университет - Пловдив, пък потвърди, че времето създава предизвикателства и пред тях - свързани с технологии и модернизация. "Но ние трябва да се храним минимум 3 пъти на ден, така че от нас се изисква да продължаваме да се борим да бъдем най-добри, за да може обществото ни да бъде по-добре".

Ние знаем, можем и постигаме резултати. И това се доказва със 100-годишната история на лесовъдското образование в България, изтъкна доц. Христо Михайлов, ректор на Лесотехнически университет.

Проф. Миглена Темелкова, председател на Съвета на ректорите, награди проф. Иван Видолов, ректор на Академия на МВР, проф. Красимир Петков, ректор на НСА и флотилен адмирал проф. Калин Калинов, ректор на ВВМУ-Варна.

Мисля, че тук наградите са многообразието в образователната система. Направи ми впечатление и думата "заедно". Пробивът на българското висше образование е резултат на тази заедност. Аз си пожелавам българските университети да бъдат катедрали не само на знанието, но и на ценностите и морала, каза проф. Темелкова.

Проф. Видолов благодари на академичния състав и студентите на академията за отличието. Той се спря на обективността на рейтинговата система. Посочи, че в днешно време информация се намира лесно, но точно обективна е трудна.

Проф. Петков се пошегува, че първия трябва да се примирява с това. Посочи, че спортът е една от малкото области, която кара българите да се чувстват щастливи.

Флотилен адмирал Калинов "във флота никога първи, никога последен, никога доброволец", каза той едно военно правило, което с приза нарушил. Техен курсант бил студент на годината и представил страната в чужбина.

Акад. Николай Витанов, зам.-министър на образованието и науката награди доц. Жан Пехливанов, ректор на Академията за музикално и танцово изкуство Пловдив, проф. Димитър Димитров, ректор на Великотърновския университет и проф. Мирослав Карабалиев, ректор на Тракийския университет.

Благодаря на Георги Стойчев и екипа че се обновява тази класация всяка година, има много полезна информация и благодаря на 24 часа че отразяват много коректно

Класацията показва, че бакалаврите имат по-висок доход от тези без диплома, магистрите взимат повече от бакалаврите, а докторите - повече от магистрите. Това отбеляза акад. Николай Витанов, зам.-министър на образованието и науката. Той също връчи три отличия.

Първото е за доц. Жан Пехливанов, ректор на Академията за музикално и танцово изкуство Пловдив, който изрази надежда, че науката, образованието, културата и изкуствата да изтласкат България, където й е мястото - на световната сцена и пазар на труда.

Проф. Димитър Димитров, ректор на Великотърновския университет, пък сподели отличните си впечатления от младите хора, с които често общува и получава плам и енергия от тях. "Ние трябва да им дадем критическото мислене, изследователския плам, здравословния скепсис. И взаимно да си обменяме знания", призова проф. Димитров.

И се пошегува, че през последните няколко години ние българите живеем незаслужено добре, но с общи усилия ще поправим тази несправедливост.

А проф. Мирослав Карабалиев, ректор на Тракийския университет, обобщи цялата церемония с думите, че всяка наука е свързана с останалите и затова са важни усилията на всички учебни заведения.