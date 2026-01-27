Със своя докладна кметът на община Шумен проф. Христо Христов предлага на общинските съветници да вземат решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на новата църква в Шумен – „Рождество Богородично“. Тя ще се построи от дарители на терена срещу входа на Дивизията – при У-образното кръстовище на бул. „Мадара“ и ул. „Съединение“. Теренът е с площ малко над 500 кв.м. Към момента той е затревена площ без фронтално разположени до нея жилищни блокове и със статут, позволяващ там да се изгради православен храм.

При подбора на терена са взети под внимание няколко критерии, както и условието църквата да е в Добруджанския квартал, в който няма православен храм. Критериите са парцелът да е такъв, че шумът от строителството да не пречи на гражданите, които живеят в района, да не се налага премахване на дървета и да е на комуникативно място, за да е лесно достъпен за миряните.

Припомняме, че в средата на м. юни миналата година кметът проф. Христо Христов и Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан огледаха възможни терени за новия храм. Този, който в най-висока степен отговаря на критериите, бе именно парцелът на входа на Дивизията, като и митрополит Йоан посочи теренът за най-подходящ.

През есента от страна на Община Шумен се осъществиха съответните процедури, касаещи собствеността на парцела, промени в ПУП, подготовка на документацията, актуване, данъчна оценка и другите задължителни по закон административни действия.

През м. ноември 2025 г. се откри процедурата по учредяване право на строеж на православния храм, както и за прицърковна постройка за енорийския живот, църковен двор с алеи и пейки, озеленяване, благоустрояване, паркоместа и инженерни мрежи. Всички действия са съгласувани с Църковното настоятелство на новия храм „Рождество Богородично“ и със съотносимото законодателство.

На сесията на Общинския съвет в Шумен на 29 януари съветниците предстои да гласуват проекта на решението, за да започне изграждането на храма.