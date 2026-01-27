Обвиниха мъж, стрелял в лицето на друг с газов пистолет в София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, извършил хулигански действия.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.01.2026 г. около 20,00 часа на в кв. „Враждебна" в гр. София, обвиняемият К.О. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – извадил газ-сигнален пистолет и е произвел два изстрела срещу лицето на В.Г. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая се води досъдебно производство. В хода на разследването до момента е установено, че К.О. е извършил хулиганските действия след възникнал спор между него и пострадалия за паркомясто.

К.О. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността обвиняемия да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка задържане под стража спрямо К.О.