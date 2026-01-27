ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И Андрей Цеков се отказва да е в листите на ПП

Тони Маскръчка

7172
Андрей Цеков Снимка: Йордан Симeонов

Депутатът и бивш министър на регионалното развитие в правителството "Денков" Андрей Цеков се отказва да е в листите на ПП за предстоящите парламентарни избори.

Той е обявил това на събрание на партията в Благоевград. Цеков бе водач на листата в Благоевградски избирателен район на последните парламентарни избори и влезе в НС.

Мотивът му да откаже номинации са лични причини. Обяснил е, че  иска да отдели повече време на трите си деца.

За водач на листата областната структура е номинирала три жени - Димитрина Хаджиева-Недина, Ваня Кромбоа и Десислава Кехайова. Те са общински съветнички в Сандански, Благоевград и Банско. Хаджиева-Недина бе и депутат в 49-ото НС.

Очаква се една от тях да бъде избрана от Изпълнителния съвет на партията за водач на листата за предсрочните избори.

