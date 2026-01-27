Катастрофа между два товарни влака край Гълъбово завърши само с материални щети

По първоначална информация на 26.01.2026 г., в 05:20 ч., в РУ-Гълъбово е получен сигнал от 35-годишен мъж, че на територията на стопански обект в землището на Гълъбово, е настъпил удар между два товарни влака. На място е изпратен полицейски екип. Установиено е, че в 02:22 ч. на 26.01.2026 г., е настъпил удар между две влакови композиции съставени всяка от тях от локомотив с вагони тип "гондола" /за превозване на товари/, като едната била управлявана от 53-годишен машинист, а другата от 50-годишен машинист. Няма пострадал. Двамата мъже са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Причинени са материални щети.

"24 часа" научи от свои източници, че двата товарни влака, които превозват въглища, са се ударили на входа на разтоварището на ТЕЦ "AES Гълъбово". Единият, с 10 вагона, е излизал от обекта, докато другият е влизал в него по същия коловоз, но на червен светофор - светофор е терминът на железниците за светофар.

В РУ - Гълъбово е образувано досъдебно производство по чл.216 ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.