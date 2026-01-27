ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Яж, учи се и спортувай! vol. 2“ – здравето като о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22169308 www.24chasa.bg

Шофьор отби, за да пусне линейка, но блъсна и преобърна друга кола

Тони Маскръчка

2072
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Шофьор отби, за да пусне линейка, но блъсна и преобърна друга кола. Пътният инцидент стана в Благоевград в понеделник около 16:00 часа на ул. „Джеймс Баучер".

Лек автомобил „Опел Астра" с 20-годишен водач от  Благоевград, движейки се в лявата пътна лента при наличие на две ленти за движение в една посока е преминал в дясната пътна лента, за да пропусне автомобил със специален режим на движение / линейка /, в резултат на което е ударил задната лява гума на лек автомобил „Фиат", който пък се е завъртял и обърнал на лявата си страна. С болки в лявата длан е пострадала 20-годишната водачка на лекия автомобил „Фиат", която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)