Перничанин преби племенника си с метална тръба

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Случай на скандал и побой между роднини разследват служители на Първо Районно управление в Перник, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Вчера в районното управление е подаден сигнал от 24-годишен младеж, който съобщил, че се е скарал с 55-годишния си чичо, който впоследствие му е нанесъл удари с метална тръба по едната ръка.

В резултат на това медици са констатирали фрактура в областта на дланта. Снети са сведения и е образувано досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата, като процесуално-следствените действия продължават.

Полиция

