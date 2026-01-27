Бобчева: "Люлин" и "Красно село" вече се чистят по график

Столичните райони "Люлин" и "Красно село" вече се чистят по график както преди кризата. Там започна и поетапно възстановяване на услугата по събиране на едрогабаритни отпадъци. В момента водим разговори със "Софекострой" за възстановяване и на останалите услуги като ръчно и машинно метене. Цялата нужна техника и хора вече са осигурени и са на терен. Това съобщи зам.-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева, която бе изслушана от ресорната комисия към СОС.

Тя очаква тази седмица да се навакса изоставането в сметосъбирането в район "Изгрев". За "Слатина" и "Подуяне", които се почистват от Столичното предприятие за третиране на отпадъци са назначени още 16 души и там вече всеки ден на терен има по 7 камиона. Бобчева очаква тази седмица там услугата също да се стабилизира и да се премине в режим на поддръжка.

Тази седмица Върховният административен съд ще гледа делата по жалбите за 3 от зоните по мегапоръчката за почистването на града в следващите 5 г. В зависимост от изхода на делата ще се предприемат следващите стъпки, уточни Бобчева.

Екокомисията обаче отложи докладите за намаление на такса смет на живеещите в петте района, които бяха най-засегнати от кризата с боклука - "Красно село", "Люлин", "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев".

Иначе от общината отчетоха, че са извозени 127 тона отпадъци от "Подуяне" и "Слатина" за ден.

В понеделник в район „Слатина" на терен работиха 7 сметосъбиращи камиона, а в район „Подуяне" – 6 камиона.

В район „Слатина" дейностите обхванаха зоната около „Летище София", ВТУ „Тодор Каблешков" и Министерството на външните работи, както и булевардите „Шипченски проход" и „Ситняково", улиците „Борис Христов" и „Гео Милев". Работеше се по големите улици с масов градски транспорт в квартал „Редута", в карето между улиците „Калиманци", „Атанас Узунов", „Гълъбец" и бул. „Ситняково", както и в карето „Цариградско шосе" – „Александър Жендов" – „Христо Чернопеев" – „Шипченски проход", включително зоната около БАН. Обслужени бяха още улиците „Иван Димитрив", „Куклата", „Мирково", „Коста Лулчев", бул. „Шипченски проход", бул. „Ситняково" и „Едисон", жилищен комплекс „Христо Смирненски", както и жилищен комплекс „Яворов", улиците „Румен Войвода", „Поп Харитон" и „Околчица", и квартал „Христо Ботев".

В район „Подуяне" сметосъбирането и извозването се извършваше в карето между улица „Черковна", бул. „Владимир Вазов", улица „Тодорини кукли" и бул. „Ботевградско шосе", както и в квартал „Хаджи Димитър" – в каретата между улиците „Васил Кънчев", „Резбарска", „Макгахан" и бул. „Владимир Вазов", както и между улиците „Макгахан", „Резбарска" и моста „Чавдар". Работеше се още в кварталите „Левски В" и „Левски Г", включително в карето между улиците „Железни врата", бул. „Ботевградско шосе" и улица „Витиня", както и по улица „Теофил Ганев", локалните платна на бул. „Ботевградско шосе" и прилежащите малки улици.

В район „Люлин" вчера на терен работиха 8 сметосъбиращи камиона, които обслужваха всички микрорайони, както и кв. „Филиповци".

И днес териториалният обхват на дейностите остава същият и за трите района. В район „Слатина" ще работят 7 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват зоните около „Летище София", ВТУ „Тодор Каблешков" и Министерството на външните работи, булевардите „Шипченски проход" и „Ситняково", улиците „Борис Христов" и „Гео Милев", квартал „Редута", каретата между улиците „Калиманци", „Атанас Узунов", „Гълъбец" и бул. „Ситняково", както и „Цариградско шосе" – „Александър Жендов" – „Христо Чернопеев" – „Шипченски проход", включително зоната на БАН. Продължава работа по улиците „Иван Димитрив", „Куклата", „Мирково", „Коста Лулчев", бул. „Шипченски проход", бул. „Ситняково", „Едисон", в жилищните комплекси „Христо Смирненски" и „Яворов", по улиците „Румен Войвода", „Поп Харитон", „Околчица", както и в квартал „Христо Ботев". В район „Подуяне" днес ще работят 5 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват карето „Черковна" – „Владимир Вазов" – „Тодорини кукли" – „Ботевградско шосе", квартал „Хаджи Димитър" и каретата между улиците „Васил Кънчев", „Резбарска", „Макгахан", бул. „Владимир Вазов", както и района около моста „Чавдар". Работата продължава в кварталите „Левски В" и „Левски Г", карето между улиците „Железни врата", бул. „Ботевградско шосе" и улица „Витиня", както и по улица „Теофил Ганев", локалните платна и малките вътрешноквартални улици.

В район „Люлин" и днес на терен ще работят 8 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват всички микрорайони, както и квартал „Филиповци". Работата и в трите района продължава с приоритетно извозване на последните точки с натрупвания на отпадъци, с цел пълно нормализиране на сметосъбирането, посочват от общината.