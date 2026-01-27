Пожарникари помогнаха на жена, изтеглиха колата й от заледен път в Твърдица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарникари от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Твърдица помогнаха на жена, закъсала с автомобила си на път III-662 между град Твърдица и хижа „Чумерна“, съобщиха от полицията в Сливен.

Инцидентът е станал вчера следобед на заледен участък в зоната на завой. Няма пострадали, съобщи БТА.

Дежурният екип е изкарал автомобила от заледения участък и е ескортирал жената до град Твърдица, за да продължи безопасно пътуването си, посочват от полицията.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология с понижението на температурите на много места в Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка.