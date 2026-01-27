ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Река заля мост, обявиха частично бедствено положение в 6 села

Река Арда заля моста край село Китница. СНИМКА: ОБЩИНА АРДИНО

Частично бедствено положение в 6 села обяви община Ардино след като река Арда заля железобетонен мост край село Китница. Според общинската управа откъснати от света са селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, където живеят общо около 140 души. Със заповед на кмета на общината е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението.

Мостът е част от републикански път и е известен като заливаемия мост, защото при всеки по-обилен дъжд реката минава над него.

Частично бедствено положение за района се обявява за втори път от началото на годината.

