Откриха куп нарушения в поръчката, заради която жандармерия влезе в Община Пловдив

Ремонтът на базите на "Чистота" и "Градини и паркове" не отговаря на дейностите, одобрени от местния парламент

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) откри куп нарушения в обществената поръчка за ремонта на предприятията "Чистота" и "Градини и паркове", заради която жандармерия влезе в Община Пловдив на 20 октомври м. г. Разследването е на Европейската прокуратура, а констатациите в доклада на АДФИ са изпратени на обвинението.

Ремонтът на площадките и сградите на двете предприятия струваше близо 3 млн. лв., осигурени със заем от европейските фондове, одобрен от Общинския съвет, и беше извършен през 2023 г. Възложител беше тогавашният зам.-кмет по екология Анести Тимчев. Както "24 часа" писа още в деня на проверката, поръчката е обявена като текущ ремонт, след това с анекс предметът на договора е променен на основна реконструкция и върнат в първоначалното положение с друго допълнително споразумение. Проверката на АДФИ констатира, че дейностите представляват основен ремонт, за които няма одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж, както изисква Законът за устройството на територията.

Прогнозната стойност на поръчката е определена без пазарни консултации, при изброяването на изискванията има ограничения, които са спрели потенциални участници, а това нарушава принципите на конкуренцията, е записано още в доклада на финансовите инспектори. Установени са и разминавания между реално изпълнените и актуваните строителни дейности. За част от тях избраната фирма "Корект фактор" ЕООД е използвала подизпълнител, който не фигурира в подадената оферта. Като цяло АДФИ констатира, че ремонтът не съответства на одобреното от Общинския съвет.

За всички тези нарушения на Анести Тимчев са съставени актове. Той не отговаря на мобилния си телефон.

Няма опасност да се наложи Община Пловдив да връща средствата за ремонта, защото те са заем, а не безвъзмездна финансова помощ.

Още през 2024 г. общинските съветници Николай Гюров и Добромира Костова подадоха сигнали в Икономическа полиция, че ремонтните дейности са козметични и некачествени, а в тях са вложени около 3 млн. лв. „Докладът на АДФИ потвърждава, че сигналите ни са били напълно основателни. Става дума за сериозни управленски провали и липса на контрол при разходването на публични средства", коментира днес Гюров.