Несебър обяви конкурс за картичка за 8 март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Несебър и Общински детски комплекс – Несебър обявяват шести онлайн конкурс за картичка на тема „8-ми март – Празник на мама" – 2026 година. Конкурсът се организира по повод Международния ден на жената и в него могат да участват ученици от цяла България на възраст от 7 до 19 години. Провежда се в два раздела: ръчно изработена картичка и дигитална картичка.

Регламентът разделя участниците в 3 възрастови групи: от 7 до 10 години; от 11 до 14 години от 15 до 19 години.

Творбите ще се приемат на e-mail: [email protected] до 28.02.2026 г.

Ръчно изработените картички може да бъде изпълнени с всякакви техники и материали, като е необходимо готовото произведение да бъде заснето с добро качество, а изображението да се изпрати на e-mail: [email protected]. В писмото задължително трябва да бъдат посочени трите имена на участника, неговата възраст, учебното заведение или школата, където се обучава, името на ръководителя, точният адрес за получаване на наградите, телефон и e-mail за контакт с участника, родителя или учителя.

Дигиталните картички трябва да бъдат изработени с графична програма (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Corel Painter Classic, Microsoft Paint и други).

Те трябва да бъдат изпратени в JPEG формат на e-mail: [email protected]., като в писмото задължително се посочват трите имена на участника, неговата възраст, учебно заведение или школа и име на ръководител, точен адрес за получаване на наградите, телефон и e-mail за контакт с участника, родителя или учителя.

Всеки участващ има право да се включи с една картичка във всеки раздел. Допускат се до 15 картички от една институция. Участията са само индивидуални.

Картички, които не отговарят на условията, няма да бъдат допуснати до журиране.

Творбите ще бъдат оценявани от компетентно тричленно жури.

За всяка възрастова група са предвидени предметни награди за І, ІІ и ІІІ място.Победителите ще получат и дипломи.

Участниците, които не са наградени, ще получат грамоти. Те ще бъдат публикувани на сайта на Общински детски комплекс – Несебър: www.odknesebar.com

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 8 март 2026 г. на Facebook страницитe: ОДК Несебър; Odk Nessebar и на сайта на ОДК – Несебър: www.odknesebar.com. Адрес за кореспонденция и въпроси: e-mail: [email protected]. Тел. за връзка: 0554 4 59 52