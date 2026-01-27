Илияна Йотова посрещна Рая Назарян на входа на президенството

Председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двете ще бъде закрита, съобщи БТА.

За първи път държавен глава посрещна гост на вратата на "Дондуков" 2. СНИМКА: Николай Литов СНИМКА: Николай Литов

В понеделник (26 януари) Илияна Йотова каза, че очаква задълбочени и отговорни разговори по време на срещите с кандидатите за служебен министър-председател. „Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и аргументите, с които се отказват“, коментира тя. Според Йотова част от институциите всъщност са подкрепили тези конституционни промени, поради което е важно да стане ясно защо преразглеждат позицията си по текстове, които самите те са гласували и предлагали.

Тя каза още, че графикът за срещите във връзка с предстоящите консултации за избор на служебен министър-председател и служебно правителство е почти готов и ще бъде оповестен днес.

На 18 януари Рая Назарян каза, че позицията ѝ по отношение на поста служебен премиер остава последователна и непроменена. По думите ѝ от посочените в Конституцията за поста председателят на Народното събрание е единственият, който е участник в политическия процес. В този смисъл, когато си участник и оглавиш служебно правителство, чиято роля е съвсем различна, се губят гаранциите за безпристрастност към протичането на изборите, смята Назарян.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на Българската народна банка Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – Велислава Делчева, Мария Филипова.

Президентът Илияна Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.