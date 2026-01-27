Погребват Личо Стоунса в четвъртък

Поклонението пред виртуозния пловдивски китарист Илия Караянев – Личо Стоунса ще бъде в четвъртък от 13 часа в ритуалната зала на гробищния парк на „Рогошко шосе", съобщават от общината.

Роденият през 1949 г. музикант почина на 76 години. Той беше безспорна емблема на пловдивския рок и остави незаличима следа в сърцата на поколения българи. През 70-те години на миналия век е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Двамата имат тригодишен любовен романс с примата, след което се разделят.