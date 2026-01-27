Председателката на Народното събрание Рая Назарян е отказала на президента Илияна Йотова да стане служебен премиер.

Основният й аргумент, е че "не е честно" постът да бъде зает от изявено политическо лице, което и да е то от Народното събрание, защото всеки депутат принадлежи към определена политическа формация. Дори да не участва на следващите избори, тъй като няма как служебният премиер да се регистрира в листите, се създава усещане за липса на безпристрастност. Около това се обединили двете с Йотова.

"Колкото и да е подготвен председателят на Народното събрание, познавайки отблизо и добре политическите процеси, не е честно и справедливо. Към него, който и да е той, винаги ще има някакви съмнения за намеса в изборния процес. Предвид това тези очаквания на обществото за честни избори няма да бъдат оправдани. Затова двете с нея (президента Йотова- бел. ред.) се обединихме, че това е по-правилното решение", каза още шефката на парламента.

Запитана защо тогава в т. нар. домова книга е включен и председателят на парламента, Назарян обясни, че за разлика от всички останали негови права и задължения, които са императивни, този текст в Конституцията е "диспозитивен".

"Президентът може да избира сред. Въпросът е дълбоко дискусионен, самият Конституционен съд също не може да постигне консенсус по тази тема", допълни Назарян.

"Добре е, че след кратка пауза конституционната процедура по избор на служебен кабинет е отново в своя ход, защото гражданите и политическите формации са с очакването за бързи скорошни избори", каза Назарян. Тя обясни, че с президента Йотова са обсъдили каква трябва да бъде фигурата на служебния премиер, какво е най-важно за служебния кабинет, както и каква да бъде фигурата на вътрешния министър. Всичко това цели да се постигне доверие у избирателите.

"Президентът има огромната задача и на тези разговори, които ще провежда тази седмица президента да направи своята преценка кой най-добре ще оправдае очакванията на обществото ", заяви Назарян.

"Очевидно е, че няма как изборите да са на 29-и март. В Конституцията е разписано, че президентът назначава служебен кабинет и в двумесечен срок определя дата за изборите. Предвид това, в настоящия момент няма да има яснота коя точно ще е датата", коментира тя относно датата на предстоящия предсрочен вот.

Шефката на НС обясни, че няма официално потвърждение от президента Йотова дали вероятната дата е 19 април.

"Ако до края на тази седмица бъдат проведени всички беседи, оттук нататък може да се задава този въпрос към президента", допълни тя.

Тя бе категорична, че подкрепа за който и да е кандидат за служебен премиер може да даде само президента.

"Изобщо не зависи от ГЕРБ дали ще подкрепя, или не. Отговорността е на президента, задачата ѝ е голяма. Считам, че беседата с мен ѝ е била полезна, за да може да направи предварителна преценка и да реши на кого да даде указа си", каза тя.

Рая Назарян пристигна в президентството 2 минута преди обявеното начало на срещата си с президента Илияна Йотова. Държавният глава я посрещна лично на парадния вход на институцията, което се случва за пръв път.

Президентът Йотова покани шефката на парламента първа в серията от разговори за възможностите за съставяне на служебно правителство.

Назарян е и сред тези от списъка с кандидати, които вече заявиха, че няма да приемат да са служебен премиер. Отказ декларираха още омбудсманът Велислава Делчева и шефът на БНБ Димитър Радев.

Останалите имена са заместничката на Делчева Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и замовете му Маргарита Николова и Силвия Къдрева, както и зам.-шефовете на БНБ Андрей Гюров, Петър Чобанов и Радослав Миленков.

"Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и от тях аргументите, с които отказват. Още повече че една част от тях всъщност са гласували за тези поправки в конституцията и бих искала да знам защо преразглеждат това, което самите те са подкрепили и предложили", заяви Йотова вчера, при първата си публична поява като президент.