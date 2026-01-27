Киселова: Разговорите дали да остане "домовата книга" вероятно ще започнат отново

Разговорите дали т.нар. домова книга трябва да остане, занапред отново ще бъдат отворени, защото по този начин, с връзването на ръцете на президента, се създават повече проблеми, отколкото бяха решени.

Тази прогноза направи бившата шефка на парламента и преподавател по конституционално право доц. Наталия Киселова.

"Това е глупав текст, който търсеше ограничаване на правомощията на действащия към онзи момент президент (Румен Радев- бел. ред.). Не съм имала случай, в който да не критикувам текста, но тогава, когато си едно от лицата, не можеш отпреди това да кажеш "Не искам". Редно е да има аргументи, в този смисъл президентът Илияна Йотова показва нов стил, защото по начина, по който посрещна председателя на НС Рая Назарян, показва уважение към парламента", каза още Киселова.

Тя бе категорична, че тази промяна в Конституцията "не е справедлива житейски" спрямо председателят на парламента, защото това значи той или тя да не може да се включи в предсрочните избори.

"Ако се наредят в хронологията председател на НС и президент от една политическа партия или едно политическо семейство, то тогава е много възможно да има и съгласие, защото има плавна трансформация между правителството в оставка и шефът на НС, който става служебен министър-председател. В други съотношения на силите това би било доста по-изгодно", коментира още Киселова.

"Консултациите с парламентарните групи, в случай, че никой от кандидатите в "домовата книга" не иска да приеме, трябва да бъдат откровен разговор с президента. И да се избере един, който да се наеме да състави правителство. Не може да казваме, че правителството в оставка остава дотогава, докогато се проведат предсрочни избори. Не отговаря на Конституцията", категорична бе бившата шефка на НС.

"Както Министерски съвет, така и Народното събрание са държавни органи и няма значение в кой състав се приема дадено решение, стига да има политическа воля. Доколкото разбирам, колегите ще поискат преценка за съответствие с Конституцията, което също може да забави процеса", коментира Киселова относно отлагането на ратификацията на договора за участието на България в "Съвета за мир" на американския президент Доналд Тръмп.

"Нека да видим какво предвижда договора, за мен тогава, когато България се присъединява към определена инициатива, трябва да видим какви са ангажиментите, които на първо място има държавата, и на второ: каква е целта, ако това е международна организация, а не е фонд, който е за възстановяване. Ние не сме видели официален текст на договора, или официален превод от МВнР", каза още депутатката от БСП след заседанието на комисията по отбрана в НС.

"Ако се върнем назад, едно служебно правителство е подало молба за присъединяване в НАТО. Значи тогава е допустимо, а когато правителство в оставка го прави, не е допустимо. Не можем да кажем, че живота спира. Министерския съвет води официално вътрешната и външната политика на страната. В този смисъл това е част от международните ангажименти. Дали е трябвало да стане по този начин, вече е въпрос към МС и премиера Желязков", обясни тя.

Относно вероятността промените в Изборният кодекс все пак да влязат за обсъждане в пленарната зала, след като бяха приети на второ гласуване на над 13-часово заседание на правната комисия миналата седмица, Киселова обясни, че това зависи от "тези, които 2 поредни дни искаха да бъде включен".

"ЦИК бяха категорични, че не могат да се справят навреме. Вицепремиерът Томислав Дончев също каза, че не могат да се осигурят сканиращите машини за тези избори. Всеки депутат трябва да бъде с позиция, че изборите трябва да се проведат с възможно най-малко проблеми в организацията им", заяви Киселова.