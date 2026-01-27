Турчин, задържан с контрабандни дрехи за близо 300 000 лв., остава в ареста

Задържан е след общодържавно издирване

Апелативния съд в Пловдив потвърди задържането под стража на турския шофьор Мурат Качар, засечен с дрехи за 149 276,01 евро, или 291 958,50 лв., на ГКПП "Капитан Андреево". Той бил спрян за проверка на 15 август м. г. и било установено, че внася у нас стоки без знанието и разрешението на митниците.

Качар е в ареста с определение на Окръжния съд в Хасково, обжалвано пред апелативните магистрати в Пловдив. Те намират, че има достатъчно данни да е извършил престъплението, в което е обвинен. За него се предвижда затвор от 3 до 10 години и глоба от 20 000 лв. до 100 000 лв.

Съдът прецени, че съществува реална опасност турският гражданин да се укрие. Той изначално се е опитал да осуети установяването на престъплението, като не е спрял за проверка на стоп палка, за което е санкциониран по административен ред. Налице са и свидетелски показания, че автобусът е спрял след кратко преследване. Водачът е бил обявен за общодържавно издирване на 6 януари т. г. Мурат Качар е чужд гражданин, който няма регистриран адрес на пребиваване нито в България, нито в друга страна- член на ЕС. Вероятността да се укрие, за да осуети наказателното преследване, респективно - ангажиране на наказателната му отговорност, е реална.

Апелативният съд намира за обоснован и правилен изводът на първата инстанция, че най-адекватна в случая е мярката за неотклонение е „задържане под стража". Определението е окончателно.