ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политологът Теодор Славев: Очаквам мръсна предизбо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22170507 www.24chasa.bg

Басейнова дирекция „Дунавски район“ съобщава междинен преглед на значимите проблеми advertorial icon

868

В управлението на водите в Дунавски район за басейново управление публикуван за консултации  на основание чл.168б, ал.1, т.2, и ал.3 и чл.168в, ал.1 от Закона за водите на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и на Министерство на околната среда и водите:

Срокът за консултация е до 29.07.2026 г.

Становища и предложения в срока за консултация могат да бъдат изпращани  на адрес:

 Басейнова дирекция „Дунавски район“

гр. Плевен, 5800, ул. „Чаталджа“ № 60, п.к 1237

или на e-mail: [email protected]

Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., Приоритет 1 „Води“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16FFPR002-1.004 „Подкрепа за актуализирането на ПУРБ - оценки, набиране на данни и др. за ПУРБ 2028-2033 г.“ 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание