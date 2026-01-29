"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В управлението на водите в Дунавски район за басейново управление публикуван за консултации на основание чл.168б, ал.1, т.2, и ал.3 и чл.168в, ал.1 от Закона за водите на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и на Министерство на околната среда и водите:

Срокът за консултация е до 29.07.2026 г.

Становища и предложения в срока за консултация могат да бъдат изпращани на адрес:

Басейнова дирекция „Дунавски район“

гр. Плевен, 5800, ул. „Чаталджа“ № 60, п.к 1237

или на e-mail: [email protected]

Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., Приоритет 1 „Води“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-1.004 „Подкрепа за актуализирането на ПУРБ - оценки, набиране на данни и др. за ПУРБ 2028-2033 г.“