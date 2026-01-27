По делото срещу Кирил Петков: шеф в МВР настоявал да сложат белезници на Борисов

Началник сектор Главна дирекция "Национална полиция" Иван Николов настоявал да сложат белезници при задържането на Бойко Борисов на 17 март 2022 г. Това стана ясно в Софийския градски съд при разпита на неговия подчинен Цветан Йоцов, който продължи повече от 3 часа.

Полицаят беше разпитан по делото срещу бившия премиер Кирил Петков, който е подсъдим за това, че е превишил правата си, нареждайки задържането на Бойко Борисов, бившият финансов министър Владислав Горанов и ПР експертът Севдалина Арнаудова.

Йоцов работил по преписка по сигнал на "БОЕЦ", свързана с твърдения на Васил Божков и снимки на пачки и кюлчета, за които се твърди, че са от спалнята на Борисов. На 17 март 2022 г. той по спешност бил извикан от началника си Николов в Министерския съвет да докладва по преписката. Около 11,30 часа се отзовал в кабинета на министър-председателя Кирил Петков. Там, освен Петков, били още Бойко Рашков, Асен Василев и полицейски шефове. Обсъждали преписката. Петков казал, че предния ден имал среща с Лаура Кьовеши. Разговорите продължили до към 16 часа, като участвали около 15 души. Обсъждало се как да започне досъдебно производство, с какви действия да се образува то и така че да не се доказва на прокуратурата. Тогава някой предложил да започне първо действие по разследването - разпит на Кирил Петков. По време на срещата бил съставен план как да се действа. Това включвало претърсване по домовете на тримата, изземване и че лицата следва да бъдат задържани.

По думите на Йоцов в Министерския съвет се обсъждало задържане, но той не си спомня дали точно Кирил Петков е казал да бъдат задържани. Той определи ситуацията като такава, която не била нормална. Йоцов е полицаят, който се отправил заедно със свои колеги към дома на Борисов. Според него, Борисов не му се видял изненадан, когато отишли в дома му затова предположи, че вероятно е знаел. Когато му казали, че трябва да го отведат в Главна дирекция "Национална полиция", той обяснил, че настоява за адвокат и бил потърсен адвокат Менко Менков. Иван Николов, който по това време бил в Националната полиция, ги попитал кога тръгват и им казал да сложат задължително и белезници на Борисов.

Делото продължава с разпит на Николов.