Поискаха 12 години затвор за шофьора от катастрофата с автобус край Куцина, взела 4 живота

Дженгиз Джан: Случилото се ще ми тежи на съвестта за цял живот

12 години затвор поиска Окръжната прокуратура във Велико Търново за шофьора от зверската катастрофа на румънски туристически автобус, станал ковчег за 4-ма и причинил тежки травми на други петима пътници. Според обвинението на 5-и срещу 6-и август 2022 г. заради безразсъдно висока скорост и загуба на контрол той е допуснал рейсът с 25 пътници, да излезе от пътя, помел "Пежо", паркирано на отбивка със запалени фарове и се ударил в дърво. В чудовищния удар със 136 км/ч. на място загинаха четирима румънци и турци, пътували към Букурещ. Други 9 от пътниците бяха с по-леки наранявания, петима от тях са освидетелствани със средни телесни повреди.

"От свидетелските показания на пътниците става ясно, че той е шофирал твърде бързо и агресивно преди инцидента и се е карал с всеки от пътниците, които му е правил забележка. Този автобус е по българските пътища , като имате предвид, че ПТП-то е допуснато с повече от 50 км/ч над ограничението от професионален водач, смятам, че това обуславя изключително висока степен на обществената опасност на деянието", обоснова високото наказание прокурор Илиан Благоев.

Обвинителят настоя и подсъдимият да бъде върнат в ареста, тъй като подобна присъда би го мотивирала да изчезне, а перспективите за екстрадиране от Турция - нищожни.

Защитниците на Джан опитаха да прехвърлят вината за катастрофата на АПИ, тъй като отсечката била в ремонт и без поставени знаци и хоризонтална маркировка. Твърдяха и че шофьорът на рейса за миг е загубил ориентация за пътя, заради колата на фарове срещу автобуса - паркирана в отбивка до насрещната лента.

"Това, което се случи, ще ми е тежест за цял живот. Моля да най-лекото възможно наказание, за да мога да се грижа за двете си деца", поиска Дженгин Джан в последната си дума.

Присъдата ще бъде произнесена след 14 ч.