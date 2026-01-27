Илияна Йотова: Университетите трябва да изграждат лидери - имаме остър дефицит

Когато имаме общи цели и амбицията страната ни ще върви напред, можем да го направим - но само заедно, каза президентът пред бизнеса и академичната общност

Университети ни са на европейско ниво

"Учете младите освен на знания, да бъдат и добри управленци - дали в компанията, дипломацията, политиката. Днес се говори за лидерство много често, защото тази тема е актуална. Имаме остър дефицит на лидерство в национален и международен план".

С този апел към академичната общност се обърна президентът Илияна Йотова по време на десета церемония по връчване на призове по „Рейтинг на университетите в България - 2025 г."

Лидерът не е само добре подготвен в образованието с критично мислене, самочувствие, знание, не само казва на другите какво да правят, а така увлича хората, че те да припознават неговите идеи и да ги считат за свои, подчерта Йотова.

А на организатора на събитието - "24 часа", пожела да направи така, че в България и по света тези нови лидери да бъдат познати.

Винаги съм уважавала това събитие като вицепрезидент и ще продължа и занапред. Във времената, в които живеем, в които всичко сякаш е за един миг, да родиш инициатива и да я поддържаш 10 години, да я развиваш и да печелиш все повече съюзници, е постижение. Защото тук са събрани медии, бизнесът, българското образование, институциите. Това е печелившата формула, за която много други сектори си мечтаят. В нейната основа е най-важното - образованието на децата и всичко, което можем да им дадем, за да имат бъдеще, подчерта президентът.

Тук сме съюзници. Много често днес се говори за разделение, но тук няма такова. Това е един от примерите, когато имаме общи цели и амбицията страната ни да върви напред, можем да го направим - но само заедно. Тук всеки има трибуна да обсъди своите виждания, да разкаже публично за идеите си и да ги претегли - това е част от успеха. Всичко тръгва от образованието, средното и висшето, защото всеки млад човек има своята амбиция. Ако помогнем всяка индивидуална амбиция да се превърна в обща - на народа ни, означава, че сме си свършили работа. Нека направим така, че децата ни да получат най-добрите знания, сигурна съм, че преподавателите ще дадат всичко от себе си. Нерядко децата надскачат своите преподавателите и такава е логиката на живота, пожела си Йотова.

И изрази увереност, че българското образование има много преимущества и тя лично се е убедила в това, виждайки резултатите от чуждите образователни системи.

Йотова поздрави "24 часа" за това, че е събрал образованието, бизнеса и институциите. Защото добра икономика не може да се гради, ако нямаме добре подготвени млади специалисти и ако зад нея не стои ангажиментът на институциите. "Затова вие правите тази успешна инициатива вече 10 години. Тя казва за вас, че "24 часа" е не само медия, а цялостна платформа и успешен модел за развитието на страната ни", каза още президентът.

Йотова подчерта още, че нивото на българските университети е европейско. 7 от нашите университети са част от европейската университетска мрежа с 650 други. Но не можем да се задоволяваме да оставаме на едно ниво, затова тя поздрави образователния министър Красимир Вълчев, че инициира промени във висшето образование заедно с академичната общност.

На церемонията, която се провежда в NV Tower, присъстват 20 ректори, ръководителят на представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова, министърът на образованието Красимир Вълчев, председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова, председателят на БАН чл. кор. Евелина Славчева, председателката на Националната агенция за оценяване и Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова, проф. Лилия Вълчева, председател на синдикат Висше образование и наука към КНСБ, бизнес лидери, бивши министри на образованието.