Оцелял от пожара в Кочани пред съда: Лежах със зат...

Цяло Велико Търново светва с ново, икономично улично осветление

Дима Максимова

Даниел Панов провери подмяната на лампите Снимка: Община Велико Търново

Кметът Даниел Панов провери смяната на лампите

Цяло Велико Търново ще е с изцяло сменено улично осветление – съвременно и икономично. 2500 нови LED осветителни тела се монтират в кварталите „Акация", „Варуша", „Център", „Света гора" и „Асенов". Близо 1300 от новите лампи вече са поставени в различните райони, отчитат от общината.

Процесът продължава и в момента, а кметът Даниел Панов провери на място подмяната. Новото осветление е с дистанционно отчитане, управление и диагностика.

Проектът на общината се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е за над 900 000 евро и надгражда предходна инвестиция, с която обновени и модернизирани са още над 1600 лампи в най-големите квартали – „Бузлуджа", „Зона Б", „Картала" и „Колю Фичето".

Паралелно с това всеки планиран и реализиран основен ремонт на булевард и улици върви със смяна и на осветлението.

LED-осветление ще бъде монтирано и във всяко населено място от общината в рамките на следващите две години. Това е планирано с мерките по единия от трите големи проекта на местната администрация по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027.

