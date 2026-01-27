Новият STEM център в Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии (ПГССХТ) е изключително важна придобивка, съответстваща на световните тенденции в образованието. Този център дава на младите хора възможност да учат и да се развиват в модерна среда, която ще запази традициите на селскостопанския сектор и ще даде възможност да се придобият необходимите практически умения за успешната реализация в средите на бизнеса.

Това каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов на тържественото откриване на новоизградения STEM център в ПГССХТ в Шумен.

Кметът отбеляза, че двигател за прогреса е именно бизнесът, защото без финансиране нито една сфера на обществения живот не може да има растеж. Убеден съм, че центърът ще бъде място на нови идеи и проекти и ще създава качествени кадри за селско стопанство, добави още той.

Директорът на гимназията Живко Желязков посочи, че центърът има за цел интеграция на учебните дисциплини чрез практическо обучение, експерименти, решаване на проблеми и насърчаване на критичното мислене, като и креативност и умения за работа в екип. Той добави, че със средствата на училището са изградени допълнително два кабинета – „Пътешествия във времето“ и зала за презентации. STEM центърът в ПГССХТ ще се развива в 2 направления - „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „Природни науки“. Обособени са три нови учебни зали – агроекология, хранителни технологии и зелена лаборатория.

Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Чрез ИА „Програма за образование“ са осигурени 248332 лв. плюс 42500 лв. съфинансиране.

ПГССХТ в Шумен е включена в Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, финансирани по Програма „Образование“, чрез които ще продължи доизграждането и осъвременяването на материалната база, посочи още Желязков.

Учениците представиха учебна ситуация „От лабораторията до трапезата“, в която демонстрираха как се доказват белтъчни вещества в хранителните продукти и сравниха съдържанието на белтъчините в различни проби. Беше направен и анализ на млякото, включващ, масленост, плътност, белтъчини и други качества.

В кабинета за агроекологията беше представена работата с конструктори, STEM комплекти, мобилна лаборатория за изследване на почви, комплект за органично разграждане на вещества. Сред оборудването са и сушилня за плодове, комплекти за механика, хидравлика, електроника, 3D принтер и скенер.

В един от новите кабинети е изготвена дигитална карта, базирана на знания по български език и литература, туризъм, информационни технологии, история и география. Тя показва възрожденски центрове с техните забележителности.

На събитието присъстваха заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева, общински съветници, представители на образователни институции, фирми, подкрепили изграждането на STEM центъра, и експерти от Община Шумен.