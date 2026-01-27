Съдят 73-годишен, убил с брадва съсед в родопско село

заплашил да убие и съпругата на жертвата

Окръжна прокуратура-Смолян внесе обвинителен акт срещу 73- годишния К.П. Той е предаден на съд за това, че на 01.03.2024 г., в с. Кочани, община Неделино, на път в близост до селскостопанска постройка, умишлено е умъртвил Б.М., на 79 г., чрез нанасяне на удари с брадва в областта на главата, съобщи Апелативна прокуратура. В резултат на това му причинил тежка черепно-мозъчна травма със счупване на черепни кости, кръвоизлив и контузии на главата, като пряка последица от това причинил смъртта му, настъпила на 05 март 2024 г. въпреки оказаната му квалифицирана медицинска помощ.

К.П. е предаден на съд и за това, че на 01.03.2024 г., на същото място, се заканил с убийство на 75-годишната Р.М., съпруга на убития. Според обвинението той държал в ръката си брадва и това заканване би могло да възбуди основателен страх в съзнанието ѝ за неговото осъществяване. .

Б.М. и Р.М, които били съпрузи, работили на нива, тяхна собственост, в с. Кочани в деня на убийството. Мястото се намирало в близост до селскостопанска постройка и къща, където живеел К.П. Б.М. обработвал имота с трактор, а съпругата му копаела. Достъпът до нивата бил през тесен път, по който двамата преминавали пеша и с трактора. Това дразнело съседа им К.П., който твърдял, че пътят е негов и те нямат право да го ползват.

След обяд Б.М. потеглил по пътя с трактора на заден ход, като в този момент К.П. го пресрещнал в гръб. Той дръпнал Б.М. от шофьорското място, вследствие на което последният паднал на земята. Възползвайки се от това, К.П. го ударил три пъти с брадва по главата. Същевременно Р.М. се приближила към мястото, К.П. я видял и се заканил, че ще я удари с брадвата и ще я убие.