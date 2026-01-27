ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оцелял от пожара в Кочани пред съда: Лежах със зат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22171218 www.24chasa.bg

Русе отбеляза Международния възпоменателен ден на Холокоста

1160
Снимки: Пресцентър на община Русе

Русенци отдадоха почит днес пред жертвите на Холокоста и отбелязаха 81 г. от освобождението на оцелелите в концентрационния лагер „Аушвиц". Цветя положиха и представители на местната организация на евреите „Шалом" с председател Панайот Тотев, членове на еврейската общност и граждани. Церемонията бе уважена от кмета Пенчо Милков, съощиха от общинския пресцентър.

"Това, което дължим, е памет. От нас зависи да живеем така, че ужасите от войната да не се повтарят", каза кметът.

"Аз съм българин и идвам тук всяка година и от уважение към българите, защото този паметник е символ на това, че българският народ е добавил нещо към думите на Вазов: "И ний сме дали нещо на света". Един цял етнос е спасен, а България е единствената държава, в която броят на евреите след войната е по-голям от този преди войната", заяви в своето емоционално обръщение към присъстващите Адриан Василев, баща на заместник-председателя на Регионалната организация на евреите Стела Дионисиева.

На церемонията присъстваха още заместник областният управител Георги Георгиев, както и представители на местната и държавната власт. Възпоменателен адрес бе връчен от името на председателя на общинския съвет акад. Христо Белоев.

През 2005 г. Организацията на обединените нации официално обявява 27 януари за Международен ден за възпоменание на жертвите на Холокоста, за да напомня на света за цената на омразата, расизма и безнаказаното насилие.

Снимки: Пресцентър на община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)