Русе отбеляза Международния възпоменателен ден на Холокоста

Русенци отдадоха почит днес пред жертвите на Холокоста и отбелязаха 81 г. от освобождението на оцелелите в концентрационния лагер „Аушвиц". Цветя положиха и представители на местната организация на евреите „Шалом" с председател Панайот Тотев, членове на еврейската общност и граждани. Церемонията бе уважена от кмета Пенчо Милков, съощиха от общинския пресцентър.

"Това, което дължим, е памет. От нас зависи да живеем така, че ужасите от войната да не се повтарят", каза кметът.

"Аз съм българин и идвам тук всяка година и от уважение към българите, защото този паметник е символ на това, че българският народ е добавил нещо към думите на Вазов: "И ний сме дали нещо на света". Един цял етнос е спасен, а България е единствената държава, в която броят на евреите след войната е по-голям от този преди войната", заяви в своето емоционално обръщение към присъстващите Адриан Василев, баща на заместник-председателя на Регионалната организация на евреите Стела Дионисиева.

На церемонията присъстваха още заместник областният управител Георги Георгиев, както и представители на местната и държавната власт. Възпоменателен адрес бе връчен от името на председателя на общинския съвет акад. Христо Белоев.

През 2005 г. Организацията на обединените нации официално обявява 27 януари за Международен ден за възпоменание на жертвите на Холокоста, за да напомня на света за цената на омразата, расизма и безнаказаното насилие.