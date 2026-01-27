Избраха единодушно Панайот Велчев за шеф на Районния съд в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Панайот Велчев за председател на Районния съд в Пловдив. Кандидатурата му е била подкрепена от всичките 11 членове.

Панайот Велчев остана единственият претендент за поста, след като Божидар Кърпачев беше отстранен от надпреварата.

Панайот Велчев е завършил "Право" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Работи като съдия от 2015 г. Атестиран е 2 пъти, като е получил оценка "Много добър". Никога не е наказван в качеството му на магистрат.

В концепцията си да оглави съда Велчев залага на диалогичност, обсъждане и вземане на решение при забелязани пропуски и пълна прозрачност.

Районният съд в Пловдив е без титулярен председател от над 2 години, защото конкурсът се забави. В това време и. д. шеф беше Иван Бекяров.