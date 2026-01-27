ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оцелял от пожара в Кочани пред съда: Лежах със зат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22171391 www.24chasa.bg

Избраха единодушно Панайот Велчев за шеф на Районния съд в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1916
Съдия Панайот Велчев Снимка: Никола Михайлов

Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Панайот Велчев за председател на Районния съд в Пловдив. Кандидатурата му е била подкрепена от всичките 11  членове. 

Панайот Велчев остана единственият претендент за поста, след като Божидар Кърпачев беше отстранен от надпреварата. 

Панайот Велчев е завършил "Право" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Работи като съдия от 2015 г. Атестиран е 2 пъти, като е получил оценка "Много добър". Никога не е наказван в качеството му на магистрат. 

В концепцията си да оглави съда Велчев залага на диалогичност, обсъждане и вземане на решение при забелязани пропуски и пълна прозрачност.

Районният съд в Пловдив е без титулярен председател от над 2 години, защото конкурсът се забави. В това време и. д. шеф беше Иван Бекяров.

Съдия Панайот Велчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)