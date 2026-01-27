66-годишен турчин е загиналия при катастрофата, затворила магистрала "Марица" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

66-годишен турски гражданин е загиналият шофьор на камиона, предизвикал катастрофата, заради която беше затворена автомагистрала "Марица". Инцидентът стана във вторник сутрин малко след 6,30 часа. Турският тежкотоварен автомобил се забил в ТИР с молдовска регистрация.

Кабината на камиона, предизвикал инцидента е смачкана до неузнаваемост. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата. Една от версиите е, че турския шофьор е заспал на волана или пък му е прилошало.

Причината ще стане ясна след аутопсията на загиналия.