Оцелял от пожара в Кочани пред съда: Лежах със зат...

Двама влизат в затвора заради кражба на 830 метра електрически кабел

По внесени обвинителни актове на прокурор при Софийска районна прокуратура на затвор са осъдени двама мъже на 48 и на 38 години за кражба на 830 метра електрически кабел, съобщиха от държавното обвинение.

На 09.01.2024 г. за времето от около 02,50 до около 03,20 часа от двор на обект на доставчик на телекомуникационни услуги в град София обвиняемите Т.Й. и Т.Г. откраднали 830 метра електрически кабел на стойност 26 882,04 лева. За да проникнат в дворното място, двамата са срязали част от оградата. След като взели кабела , Т.Г. и Т.Й. го качили в товарен автомобил марка „Пежо" и напуснали мястото на деянието. Преди това Т.Г. отнел противозаконно от неохраняем паркинг в София товарния автомобил.

Двамата са извършили престъпленията в условията на опасен рецидив, тъй като са осъждани на „лишаване от свобода" за подобни деяния.

По случая е водено досъдебно производство за престъпления по различни членове на НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели. Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителни актове спрямо двамата в съда.

Състави на Софийски районен съд признаха Т.Й. и Т.Г. за виновни по повдигнатите им обвинения. На Т.Й. е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален „строг" режим. На Т.Г. е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години и 6 месеца, което той също следва да се изтърпи ефективно при първоначален „строг" режим.

Присъдите подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

