Шофьорът от катастрофата с две жертви край Бургас ...

Йотова продължава срещите си с потенциалните служебни премиери

Илияна Йотова Снимка: Архив

В изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

На 28 януари, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков" 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка, както следва:

От 11.00 часа – Димитър Радев

От 12.00 часа – Петър Чобанов

От 13.00 часа – Радослав Миленков

От 14.30 часа – Андрей Гюров

На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари, петък, президентът Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва:

От 11.00 часа – Димитър Главчев

От 12.00 часа – Маргарита Николова

От 13.00 часа – Силвия Къдрева

