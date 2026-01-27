ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няма да унищожават информацията по архивните дела на КПК, пращат я в ДАНС

5112
Снимка: Велислав Николов

Правната комисия в парламента закри и на второ четене Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Окончателното решение е на пленарната зала. 

Разследващите функции се местят в ГДБОП, а тези за конфликт на интереси и декларациите на властта ще са в Сметната палата.  

На второ четене обаче отпадна унищожаването на информация по архивни дела на оперативен отчет. Народните представители приеха, че данните от работата на инспекторите ще се предава на ДАНС. Депутатите от ПП-ДБ настояваха да отиват в ГДБОП, но мнозинството реши друго. 

Тези данни са събирани със СРС-та, следене, записване, контрол на електронна комуникация и други. Според опозицията в парламента това са компромати, които няма да се ползват по наказателни дела. 

Поризводствата, които сега са в КПК ще бъдат довършени от същите хора, но вече като служители на ГДБОП. Ще бъдат назначени там без конкурс. 

Всички действащи дела на оперативен отчет, водени от КПК, преминават към ГДБОП.

НА заседанието мнозинството отхвърли и предложението на Надежда Йорданова от  ПП-ДБ в дневния ред да бъде включен проект на декларация с призив за избор на нов и.ф. главен прокурор. 

Председателката на правната комисия Анна Александрова

