Запълни се втората клетка на депото за отпадъци край село Стожер

То обслужва обслужва 9 общини в областите Добрич и Шумен

Втората клетка на регионалното депо за битови отпадъци край село Стожер, което събира боклука на осемте общини в област Добрич и на шуменската община Никола Козлево, е изчерпана и от 27 февруари отпадъците на Добрич отново се извозва до старото депо край село Богдан, стана ясно на заседанието на общинския съвет на Добрич след въпрос на общинския съветник Детелина Николова. Тя зададе своя въпрос по време на обсъжданията за приемането на план-сметката "Чистота" на Добрич за тази година.

"Вече има избрана фирма, която да изготви проект за третата клетка. Сключен е договор с фирмата. Подготвяме изходните данни, които да подадем на проектантите. Срокът на изпълнение на договора е 100 дни от предоставянето на тези данни", заяви зам.-кметът на Добрич Мирослав Игнатов.

Депото в Богдан, което е с капацитет 328 500 тона, има място за още 64 000 тона. "Извършват се дейности по подготовката на депото за възстановяване на дейността му. То не е изведено от експлоатация, а е само с прекратена дейност. Нямаме заповед от РИОСВ-Варна за закриване на депото и през последните 10 години му е извършван мониторинг като работещо", съобщи Светлана Андонова, главен експерт "Опазване на околната среда" в община Добрич.

Втората клетка на депото край село Стожер и остатъчният капацитет на депото в Богдан позволяват да бъдат депонирани отпадъци още за период от година, година и половина до изграждането на третата клетка, каза още експертът.

"Законодателството ни задължава отпадъците да бъдат подложени на предварително третиране. Отпадъците, които се генерират от общините Добрич, Добричка, Крушари и Генерал Тошево, ще бъдат извозвани до Стожер за предварително сепариране, след което ще бъдат транспортирани до Богдан. По същия начин ще се случва с морските общини Шабла, Каварна, Балчик, както и с общините Тервел и Никола Козлево - техните отпадъци ще бъдат третирани в претоварните станции – в Балчик и Тервел, след което ще бъдат извозвани в Богдан", обясни технологията Андонова.