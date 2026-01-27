ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

6 години затвор за Дженгиз Джан, разбил автобус със 136 км/ч и убил четирима на пътя

Дима Максимова

[email protected]

Водят Дженгиз Джан в съдебната зала Снимка: Дима Максимова

6 години затвор даде Великотърновският окръжен съд на шофьора на румънския туристически автобус, в който през август 2022 г. умряха четирима, а други 5 получиха тежки травми. Дженгиз Джан, турски гражданин, бе признат за виновен, че по непредпазливост е причинил смъртта им, след като е нарушил правилата за движение - шофирал със 136 км/ч. при ограничение 80 км и не контролирал превозното средство, което помете кола на крайпътна отбивка и се заби в дърво край село Куцина. 

Джан е лишен от шофьорска книжка за същия период. Зачита му се близо 4 г. в предварителния арест и времето прекарано под домашен арест. 

Съдът не уважи искането на прокуратурата и не промени мярката му за неотклонение. Така той ще чака влизането на присъдата в сила под домашен арест.

Присъдата не е окончателна и може да се атакува пред Апелативния съд във Велико Търново. 

