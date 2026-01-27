ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът от катастрофата с две жертви край Бургас ...

За ден 25 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

2196
Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден с а установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират четирима, двама са отказалите тестване, съобщават от полицията.

13 717 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15 227 водачи и пътници. Съставени са 3999 фиша и 379 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

