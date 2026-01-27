Старт на винените празници в Пиринско, включват се и гръцки производители

Стартират празниците на лозята и виното в Пиринско. Гоцеделчевското село Делчево отново ще бъде домакин на традиционния празник на виното, посветен на Трифон Зарезан, който се организира за 21-ва поредна година и ще се проведе на 31 януари и 1 февруари /събота и неделя/.

Конкурсът за най-добър винопроизводител и производител на ракия, ще бъде в събота, когато ще се проведе дегустацията на предоставените за участие в конкурса вина и ракии, а най-добрите в отделните категории ще бъдат наградени. И тази година се очаква в надпреварата да се включат и гръцки производители на домашни питиета. В неделя от 11 часа ще се извърши традиционното зарязване на лозята в местността „Баира". След това започва музикалната програма с участието на атрактивните „Бабугери" от село Мосомище, самодейци от района, както и фолклорна група от село Ксиропотамос, Република Гърция. Както винаги, на площада ще се вият хора и ще се лее бяло и червено вино.

В благоевградското село Дъбрава също на 1 февруари по стар български обичай ще бъде извършен и ритуал по зарязване на лозята. За поредна година в програмата е предвидена дегустация на винени напитки, като компетентно жури от технолози ще оцени по качество, сорт и плътност вината, а производителите на най-добрите ще бъдат наградени в различни категории. По време на празника ще бъде отличен „Цар на виното", ще бъдат връчени и грамоти в различни категории. Ще има зарязване на лозята и водосвет, а празникът ще продължи с песни и хора на площада.

Фестивалът "Златен грозд" пък отново събира в Мелник ценителите на виното от цяла България на 7 и 8 февруари. Гостите на най-малкия град у нас ги очаква конкурс за най-добро вино, където майстори винари ще представят своите най-добри реколти, както и възможност за дегустации на автентични мелнишки вина. Празничното настроение ще бъде допълнено от хубава музика и танци с изпълненията на Румяна Попова и Володя Стоянов.

Отново на 7 февруари в с. Илинденци по традиция посрещат Боговете на виното. Сутринта ще бъде открит паметник – чешма в знак на почит към бежанците преселници от Егейска Македония. В м. Масовец е ритуалът по посрещане на свитата на Боговете на виното, празничен водосвет и благословия за плодородна винарска година и зарязване на лозята. На обяд ще стане ясно кой е тазгодишният Цар на виното, а фолклорни състави ще веселят жители и гости на селото, прочуло се с виното си керацуда. Местни майстори ще подготвят кулинарна изложба, ще бъде представена и ретроспективна фото – изложба на празника.