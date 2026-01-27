Свидетел: Кирил Петков каза, че Борисов трябва да бъде арестуван, никой не възрази

Полицейски началници си прехвърлят отговорността кой е наредил да се сложат белезници на лидера на ГЕРБ

Кирил Петков заяви, че трябва да бъде извършен арест на Бойко Борисов. Това обяви в Софийския градски съд свидетелят Иван Николов, който е бил шеф на сектор в Главна дирекция "Национална полиция" през 2022 г.

По негови твърдения никой не е възразил. Николов се явил в Министерския съвет около 10 часа на 17 март 2022 година. Това е денят, в който бяха задържани Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. В кабинета на тогавашния министър-председател Кирил Петков бил Бойко Рашков, а малко по-късно пристигнал и Асен Василев. Те поискали от него да докладва за преписката по сигнал на "БОЕЦ" затова той потърсил подчинения си Цветан Йоцов, който също се явил. Самият Йоцов беше разпитан по-рано днес. Повече въпроси по преписката задавали Бойко Рашков, тогава вътрешен министър и Кирил Петков. Въпросите били основно как може да се образува досъдебно производство срещу тримата и още същия ден да се влезе на домашните им адреси. В хода на разговора било споменато името на Менда Стоянова. Желанието да се влезе още същия ден в домовете им и да се претърсят било, че там може да има документи от съществено значение. Пак в хода на разговора било обяснено, че досъдебното производство може да започне по неотложност.

Николов не можа да си спомни кой е разпоредил първото действие по разследването да бъде разпит на Кирил Петков. Решението за задържането на тримата било взето още в Министерския съвет. Никой не възразил, нито министъра, нито другите полицаи. След като полицейските шефове се прибрали в Националната полиция отново се събрали на съвещание и коментирали, че трябва да бъдат задържани Борисов, Горанов и Арнаудова.

По-рано днес в разпита си Цветан Йоцов заяви, че Николов му казал да изведе Борисов с белезници. От своя страна пък Николов обясни, че докато говорел с подчинения си Йоцов, бил в кабинета на шефа на Националната полиция по онова време Венцислав Кирчев. По думите му Кирчев държал Борисов да бъде с белезници. Съдия Мирослав Георгиев питаше дали в своите разговори полицаите са коментирали, че те не могат да извършват такива действия.

Според закона, тъй като Бойко Борисов е бивш премиер, всякакви действия по разследването спрямо него, трябва да се извършват от следователи.