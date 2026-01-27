Осъдиха дупничанин за канабис, ще лежи и стара присъда за грабеж

Подсъдим се призна за виновен пред Районен съд Дупница в държане на коноп /марихуана/, на обща стойност 1 031,40 лв. – 527,35 евро. Съдът, под председателството на съдия Ели Скоклева, одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата, и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, при първоначален „общ" режим.

Е. М., на 25 г., осъждан, се признава за виновен, че на 17.03.2025 година в гардероб на обитавана от него стая в жилище в Дупница е държал около 51,5 грама коноп на обща стойност 1031,40 лв. – 527,35 евро.

Районен съд Дупница привежда в изпълнение и наложена на Е. М. присъда по дело, влязла в законна сила на 29.01.2025 г. Тогава той се е признал за виновен като съизвършител на грабеж, извършен на 07.02.2024 год. в гр. Дупница, ул."Бузлуджа". В съучастие с В. А. е отнел 250 лв. и мобилен телефон от В. К. като е блъснал пострадалия. Наказанието „Лишаване от свобода" в размер на 1 година е било отложено за изпитателен срок от 3 години. Съдът привежда в изпълнение и това наказание, като определя първоначален „общ" режим.