Шофьорът от катастрофата с две жертви край Бургас карал с 1,76 промила алкохол

Шофьорът, който причини тежката катастрофа с две жертви на пътя Бургас – Малко Търново, е управлявал автомобила си под въздействието на алкохол. Резултатите от кръвната му проба показват наличието на 1,76 промила алкохол, пише БНТ.

Самият Христо Попов е един от двамата загинали при челния удар в района на село Маринка. Неговият спътник – 52-годишният Дончо Маджаров, който също почина на място, е бил с 3,16 промила, но е седял на предната дясна пасажерска седалка.

Пробите за алкохол на 32-годишната жена, която е управлявала другия автомобил, са отрицателни. Тя остава за лечение в бургаска болница, след като беше приета в тежко състояние.

Катастрофата стана в късния следобед в неделя. Виновният шофьор е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в колата на пострадалата жена. Автотехническа експертиза ще покаже с каква скорост са се движели двата автомобила.