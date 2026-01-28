Енергийни напитки заедно с вейп и спорт убиват децата

Комбинацията им уврежда сърдечносъдовата система и белите дробове

Във фитнеса те влошават кардиорезерва, но маскират умората и водят до гърч и смърт

1121 деца до 18 години са постъпили в български болници заради отравяне с психоактивни вещества само до октомври 2025 г. Голяма част от тях са жертви на комбинирана употреба на енергийни напитки и вейпове, придружени с балони с райски газ. И всичко това става още по-опасно при спорт във фитнеса.

Но страшната статистика не идва само от данните на Центъра за обществено здраве. Животът бълва примери всекидневно, но обществото не научава за всички тях. Само преди дни 15-годишен от Чирпан беше хоспитализиран, защото изпил 5 енергийни напитки, докато пушел вейп. След инцидента баща му предостави устройството за разследване на веществото в него, но все още няма резултати.

Според различни проучвания всеки втори ученик в България е опитвал енергийна напитка, а около 11% от тийнейджърите на възраст 14–18 години ги консумират всеки ден. През март 2025 г. в Пазарджик 5 деца между 14-и 17-годишни бяха приети по спешност в болница след употреба на комбинация от вредни вещества, включително енергийни напитки. Месец по-рано други двама младежи бяха хоспитализирани след смесване на енергийна напитка с алкохол.

Заради зачестилите случаи на пострадали деца през юни 2025 г. парламентът прие забрана за продажба на енергийни напитки на лица под 18 г., както и всякакви изделия, различни от тютюневи, включително безникотиновите вейпове.

Но тези мерки явно не са достатъчни, защото проблемът се задълбочава. Енергийните напитки и вейповете убиват сърцето, мозъка и целия организъм на децата. Пациентите, предозирали с тези субстанции, могат да бъдат разпознати по обичайните симптоми: учестен пулс и дишане, нервност, безпокойство, сърцебиене, гадене, като всичко това предизвиква високо кръвно налягане, объркване, халюцинации и гърч.

"При деца и юноши енергийните напитки могат да имат значими негативни ефекти върху сърдечносъдовата система, тъй като организмът им е по-чувствителен към стимуланти като кофеин, таурин и сходни вещества - обяснява пред "24 часа - 168 истории" доц. Елисавета Левунлиева, началник на Отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница. - Основните рискове, подкрепени от медицински наблюдения и клинична практика, са няколко. Високото съдържание на кофеин и други стимуланти (гуарана, таурин) във всички енергийни напитки може да доведе до ускорен пулс, усещане за "прескачане" на сърцето, сърцебиене дори в покой.

Доц. Елисавета Левунлиева, началник на Отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница

При деца, поради обичайно по-ниското им тегло, в сравнение с възрастните това може да се случи и при сравнително малки количества. Стимулантите могат да провокират предсърдни или камерни аритмии, като рискът е по-висок при деца с вродени сърдечни заболявания дори ако досега те не са имали симптоми. Тези напитки активират симпатикусовата нервна система, което може да причини остро повишаване на кръвното налягане, допълнително натоварване на сърдечносъдовата система и увеличаване на кислородната консумация на миокарда. Това от своя страна може да доведе до ранно увреждане на артериалните съдове, включително тези, които осигуряват кръвоснабдяването на самото сърце – коронарните артерии."

По този начин употребата на енергийни напитки може да стане предпоставка за ранни инфаркти и исхемична болест на сърцето. Това е особено рисково при деца с недиагностицирани вродени болести, хипертония или фамилна обремененост.

"Освен това кофеинът, който е винаги с високо съдържание в енергийните напитки, има диуретичен ефект - допълва доц. Левунлиева. - В комбинация с физическо натоварване може да доведе до загуба на течности и електролити, допълнително увеличаване на риска от аритмии, спад в кръвното налягане след първоначалното му повишаване, а оттам – до синкопи (загуба на съзнание, която настъпва внезапно - бел. ред.). Приемането им преди или по време на спорт маскира умората и води до неосъзнато претоварване на сърдечносъдовата система и увеличава риска от колапс и дори внезапна сърдечна смърт."

Поради тези причини медицинските и педиатричните организации не препоръчват консумацията на енергийни напитки от деца и юноши. За разлика от възрастните, при тях няма безопасна доза кофеин, тя не може да бъде ясно дефинирана, а рискът от остри сърдечносъдови реакции е реален. "В клиничната практика ние имаме не един и два случая на деца – най-често юноши, постъпващи при нас с оплаквания от сърдечносъдовата система – посочва детският кардиолог. -

Имат сърцебиене, прескачане на сърцето, гръдна болка, повишено артериално налягане и след по-подробно разпитване много често установяваме предхождаща употреба на енергийни напитки. Такива случаи все още не са чести, но отбелязваме тенденция към нарастването им в последните години."

Оказва се обаче, че комбинацията на енергийните напитки с пушенето на вейп или наргиле може да изпържи както сърцето и мозъка, така и да увреди целия организъм.

Вдишването на аерозолите от вейп течността води до възпалителни процеси и кашлица, задух и дразнене на дихателните пътища. СНИМКА: ГЕТИ

"Никотинът е ключовият кардиологичен проблем, защото е симпатикомиметик и като такъв повишава сърдечната честота и артериалното налягане, като нарушава нормалната функция и състоянието на всички съдове в човешкия организъм - категорична е доц. Левунлиева. - При юноши това е особено неблагоприятно, защото повишава натоварването на сърдечносъдовата система при иначе здрави деца, може да влоши симптоми при склонност към тахикардия, тревожност, увеличава вероятността от сърцебиене и непоносимост към натоварване. Освен никотина аерозолите, съдържащи се в електронните цигари и вейповете, могат да имат възпалителни (проинфламаторни) и оксидативни ефекти, които са причина за допълнително увреждане на съдовете.

Но защо комбинацията "енергийни напитки + вейп" е по-лоша от всяко поотделно?

"Когато се сумира симпатиковата активация - кофеин плюс никотин, това води до по-висок пулс/артериално налягане и по-висока сърдечна честота (сърцебиене) - отбелязва специалистът. - Често употребата им се наблюдава при недоспиване или стрес, но тази комбинация води до посещения в спешното отделение и детската кардиология. По-рисково е при спорт - вейпът може да влоши кардиопулмоналния резерв, а енергийните напитки да маскират умората."

Енергийни напитки и вейп преди фитнес влошават кардиорезерва, но маскират умората и водят до гърч и смърт. СНИМКА: ГЕТИ

Всъщност електронните цигари и вейповете се появиха като алтернатива на традиционните тютюневи изделия с уточнението, че те не са толкова вредни за здравето и дори, че с тях може да се спре пушенето. Само че това имаше обратен ефект и в момента се наблюдава ново поколение пушачи. Вейпингът се превърна в тренд, но ефектите върху организма от използването на тези устройства все още са предмет на активни изследвания. Те работят чрез нагряване на течност, която се изпарява и се вдишва. Тя съдържа никотин, пропиленгликол, растителен глицерин, ароматизатори и понякога допълнителни вещества. Да, в нея липсват катран и много от вредните химикали, намиращи се в традиционните цигари, но предизвиква други нежелани ефекти най-вече върху белите дробове. Вдишването на аерозолите от вейп течността води до възпалителни процеси и кашлица, задух и дразнене на дихателните пътища.

Учените по цял свят все повече алармират и за т.нар. попкорнова болест на белите дробове (Bronchiolitis Obliterans). Някои ароматизатори във вейповете съдържат диацетил, който е свързан с увреждане на малките въздушни пътища, образуващ малки балончета. Но изследванията показват, че дългосрочният вейпинг може да намали белодробната функция и да направи дишането по-трудно, особено при хора с астма или хронични белодробни заболявания.

Всъщност проучвания доказват, че при юноши с бронхиална астма употребата на вейп устройства е по-честа спрямо връстниците им без хронични заболявания, тъй като се считат за безопасна алтернатива на класическите цигари. За жалост, при тази група пациенти пушенето на вейп се асоциира с 4,5% по-високи нива на хоспитализации и влошен контрол на астмата.

Защо обаче забраната на енергийни напитки и вейпове у нас

не решава големия проблем с рисковата им употреба от децата?

"Проблемите с употребата на енергийни напитки и вейпове в детска възраст няма да се решат с единична мярка, а с координиран, многостепенен подход, който комбинира медицинска експертиза, превенция, семейна и училищна среда, както и регулации - посочва доц. Левунлиева. - Първо на медицинско ниво е ролята на лекаря. Той трябва да задава рутинни въпроси при профилактични прегледи и да търси червени флагове - сърцебиене, синкоп, болка в гърдите, намалена поносимост към физически натоварвания. Трябва да има и ясно медицинско послание, че енергийните напитки не са безопасни за деца и юноши поради съдържанието на кофеин и други стимуланти, а никотинът във вейповете предизвиква хронично натоварване на сърдечно-съдовата система и зависимост."

Ключовият защитен фактор обаче е семейството и образованието. А важното е обясняването на децата, че вейпът не е безвредна алтернатива.

"У дома трябва да има нулева толерантност за енергийни напитки и вейп и контрол на достъпа, но не с наказание – особено при вече формирана зависимост, а с подкрепа - посочва детският кардиолог. - А училището е мястото на ранната превенция. Трябва да има кратки, възрастово адаптирани модули "Как кофеинът и никотинът влияят на сърцето?" например, и участие на специалисти. Законодателните мерки също трябва да се засилят със стриктен контрол и

санкции върху забраната за продажбата на тези субстанции

С публични кампании, базирани на медицински факти, а не морализиране, за да обясним, че енергийните напитки и вейпът са предотвратим рисков фактор за сърдечносъдовите оплаквания в детска възраст."

В противен случай децата ще продължават да употребяват големи количества от тези вещества и субстанции, които ще увредят трайно организмите им.