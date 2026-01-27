Етичният кодекс на общинските съветници на Добрич - приет на ръба, след бурни дискусии

Общинският съвет на Добрич прие предложения от постоянната комисия /ПК/ „Етика" Етичен кодекс след бурно обсъждане на ръба. От 34 присъствалиобщински съветници 18 гласуваха „За", 9- „Против", 7 – „Въздържал се". „Етичният кодекс има за цел да укрепи доверието на обществото в дейността на Общински съвет град Добрич и да допринесе за утвърждаване на принципите на местното самоуправление на територията на община град Добрич. С установените морални норми и стандарти на поведение се потвърждава, стремежът да бъде пример за професионализъм, етика и ефикасно местно самоуправление, отворено към гражданите и посветено на устойчивото развитие на град Добрич", посочи вносителят Нивелин Радичков, общински съветник от Местната коалиция.

С промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация на общинските съвети в страната беше вменено да приемат етичен кодекс.

Непосредствено след представянето на докладната записка за кодекса, думата поиска председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Общинския съвет Златина Монева, за да обяви, че напуска ПК „Етика"."Свършихме си работата, но възникна проблем – морален, етичен. Някои се огледаха в кодекса и се уплашиха. Уплашиха се от своя морал. А там, където няма морал – етиката е мираж. Аз напускам тази комисия и пожелавам успех на г-н Радичков и на г-н Димов. Няма да ви е лесно, колеги, с този морал, в този Общински съвет", мотивира се Златина Монева.

Съветниците гласуваха на заседанието всяка от точките на постоянната комисия „Обществен ред и сигурност" по предложение на председателя й Зорница Михайлова.

Някои от тях бяха приети, други – не.

Анонимният сигнал предизвика бурно обсъждане. Според кодекса, това е жалба, в която не са посочени трите имена на подателя, адрес и телефон за връзка или са невярно посочени. Според общинския съветник Зорница Михайлова, няма формулировка какво значи анонимен сигнал, защото това може да значи и фалшив сигнал."Комисията не е орган, който може да провери данните. Към кого ще се обърне да ги провери", каза общинският съветник Герман Германов. „Анономен сигнал се счита този, на когото не са посочени трите имена на подателя, адреса и телефона му за връзка или те са невярно посочени", прочете формулировката в кодекса отново Зорница Михайлова.Това беше прието, незасима от бурната дискусия.

След гласуването на докладната председателят на ПК „Етика" Нивелин Радичков призова Златина Монева да обмисли решението си и да остане член на комисията.

"В залата няма уплашени хора и всеки може да взема решение сам, така че помислете върху решението си, в противен случай, на следващо заседание ще трябва да избираме нов член на ПК „Етика", заяви Радичков.