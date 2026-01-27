Вижте мъжа, който връхлетя колата на семейство в Хаинбоаз и уби 9-годишно (Снимки)

61-годишния Сътан Топкул е мъжът, които връхлетя колата на семейство в Прохода на републиката и уби 9-годишно дете.

Съдът в Търново гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата иска постоянен арест, защото според тахографа е карал с около 80 км/ч. Почти 2 пъти над ограничението в участъка. Съдът реши той да остане в ареста.

Изгубил контрол, ремаркето се завъртяло в насрещната лента и в него се забила семейната шкода. При удара гумата на ремаркето се спускала, но той тръгнал да бяга от мястото на инцидента и тя се подпалила. 4 километра карал с димящата гума, затова бил спрян от служител на пътното. Адвокатът на Топкул , Мирослав Ванев обясни, че шофьорът не е искал да избяга, а е тръгнал да спре в нощта първата идваща кола в старопланинския проход, с цел да окаже помощ на пострадалите.