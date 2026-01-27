ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22172737 www.24chasa.bg

Вижте мъжа, който връхлетя колата на семейство в Хаинбоаз и уби 9-годишно (Снимки)

Дима Максимова

[email protected]

14584
61-годишния Ситан Топчул е мъжът, които връхлетя колата на семейство в Прохода на републиката и уби 9-годишно дете СНИМКА: Дима Максимова

61-годишния Сътан Топкул е мъжът, които връхлетя колата на семейство в Прохода на републиката и уби 9-годишно дете.

Съдът в Търново гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата иска постоянен арест, защото според тахографа е карал с около 80 км/ч. Почти 2 пъти над ограничението в участъка. Съдът реши той да остане в ареста.

Изгубил контрол, ремаркето се завъртяло в насрещната лента и в него се забила семейната шкода. При удара гумата на ремаркето се спускала, но той тръгнал да бяга от мястото на инцидента и тя се подпалила. 4 километра карал с димящата гума, затова бил спрян от служител на пътното. Адвокатът на Топкул , Мирослав Ванев обясни, че шофьорът не е искал да избяга, а е тръгнал да спре в нощта първата идваща кола в старопланинския проход, с цел да окаже помощ на пострадалите.

"Беше нощ, тъмнина, нищо не виждах. Беше спукана гумата, не съм видял кога автомобилът се е ударил", каза Сътан Топкул.

61-годишния Ситан Топчул е мъжът, които връхлетя колата на семейство в Прохода на републиката и уби 9-годишно дете СНИМКА: Дима Максимова
61-годишния Ситан Топчул е мъжът, които връхлетя колата на семейство в Прохода на републиката и уби 9-годишно дете СНИМКА: Дима Максимова

61-годишния Ситан Топчул е мъжът, които връхлетя колата на семейство в Прохода на републиката и уби 9-годишно дете СНИМКА: Дима Максимова
61-годишния Ситан Топчул е мъжът, които връхлетя колата на семейство в Прохода на републиката и уби 9-годишно дете СНИМКА: Дима Максимова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)