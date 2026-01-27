ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22173108 www.24chasa.bg

Кмет на пловдивски район подари ремонтирани велосипеди на три деца в нужда (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

2152
От районната администрация зарадваха децата с ремонтираните велосипеди. Снимка: Община Пловдив

Кметът на пловдивския район "Тракия" Георги Гатев дари три велосипеда на деца с нисък социален статус. В кметството бяха предадени три счупени стари колелета, които бяха възстановени с помощта на местни сервизи, а след това предоставени безвъзмездно на нуждаещи се, съобщиха от районната администрация.

Това е част от инициативата под наслов "Дай нов живот на стария велосипед", която се проведе от 22 до 30 ноември м.г. в Община Пловдив. "С тази инициатива искаме за пореден път да покажем, че съпричастността и отговорното отношение вървят ръка за ръка. Благодаря на всички, които се разделиха със старите си велосипеди, на които днес се радват тези деца", заяви Георги Гатев при връчването им.

Колелетата са били предадени през ноември, след което ремонтирани и подготвени за децата. Снимка: Община Пловдив
Колелетата са били предадени през ноември, след което ремонтирани и подготвени за децата. Снимка: Община Пловдив
Георги Гатев с едно от децата, получили велосипед. Снимка: Община Пловдив
Георги Гатев с едно от децата, получили велосипед. Снимка: Община Пловдив

От районната администрация зарадваха децата с ремонтираните велосипеди. Снимка: Община Пловдив
Колелетата са били предадени през ноември, след което ремонтирани и подготвени за децата. Снимка: Община Пловдив
Георги Гатев с едно от децата, получили велосипед. Снимка: Община Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)