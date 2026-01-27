Кмет на пловдивски район подари ремонтирани велосипеди на три деца в нужда (Снимки)

Кметът на пловдивския район "Тракия" Георги Гатев дари три велосипеда на деца с нисък социален статус. В кметството бяха предадени три счупени стари колелета, които бяха възстановени с помощта на местни сервизи, а след това предоставени безвъзмездно на нуждаещи се, съобщиха от районната администрация.

Това е част от инициативата под наслов "Дай нов живот на стария велосипед", която се проведе от 22 до 30 ноември м.г. в Община Пловдив. "С тази инициатива искаме за пореден път да покажем, че съпричастността и отговорното отношение вървят ръка за ръка. Благодаря на всички, които се разделиха със старите си велосипеди, на които днес се радват тези деца", заяви Георги Гатев при връчването им.